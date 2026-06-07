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一把槍能打兩種子彈！美軍特戰部隊換裝新步槍 1分鐘完成轉換

2026/06/07 16:38

美軍新一代MK24中程突擊步槍具備快拆槍管設計，允許士兵在戰場上快速更換子彈口徑。（圖取自LMT Defense官方社群）美軍新一代MK24中程突擊步槍具備快拆槍管設計，允許士兵在戰場上快速更換子彈口徑。（圖取自LMT Defense官方社群）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍特種作戰司令部（SOCOM）將於本財政年度結束前開始部署新一代MK24步槍。這款新武器最大的特色，在於可於野外快速更換槍管與彈藥口徑，讓同一把槍能因應不同作戰需求切換配置。隨著美軍持續追求更遠射程與更高精度，這項換裝計畫也反映特戰部隊對新世代輕兵器的需求正在改變。

根據《Defense News》報導，美軍去年與美國埃爾梅特防務公司（LMT Defense）簽署為期10年、總額9200萬美元（約新台幣29億元）的合約，採購MK24中程氣體突擊步槍（MK24 MRGG-A）。

這款步槍採用模組化設計，最大特色是可快速更換槍管，在7.62公厘北約彈（7.62mm NATO）與6.5公厘克里德莫爾彈（6.5mm Creedmoor）之間切換。LMT表示，受過訓練的人員約可在1分鐘內完成轉換，使部隊能依任務需求調整武器配置。

美軍特戰部隊逐步引進新世代彈藥

美軍特種作戰司令部自2017年起測試近20種不同彈藥，希望提升1000公尺以上距離的命中精度與作戰效能。測試結果顯示，6.5公厘克里德莫爾彈在遠距離射擊表現上具有優勢，因此成為MK24的重要配置之一。

LMT發言人哈吉尼（Joe Hajny）表示，快速更換槍管是美軍特別重視的能力。若部隊與盟軍共同執行任務時無法取得特定彈藥，操作人員可依現場條件改用其他口徑，以提高後勤彈性。

不過，這項換裝目前主要針對特種部隊需求，美軍大部分常規部隊仍以5.56公厘與7.62公厘彈藥為主。另一方面，美國陸軍近年也正推動採用6.8×51公厘彈藥的新一代班用武器計畫。

因此，在可預見的未來，美軍仍將同時維持多種口徑武器系統運作。隨著新型步槍逐步部署，美軍也必須在提升射程與精度的同時，兼顧後勤補給與訓練體系的調整。

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