日菲剛啟動海上邊界談判 中國最大巡邏船現身台灣東部外海

中國最大巡邏船「海巡09」近日現身台灣東部外海。北京表示，此次巡航是回應日本與菲律賓啟動海域劃界談判所採取的執法行動。（圖取自中國海事局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判後，中國派出包括萬噸級「海巡09」在內的公務船編隊前往台灣東部外海。北京批評日菲兩國是「麻煩製造者」，並將此次巡航描述為回應相關談判的必要執法行動。

根據香港《南華早報》7日報導，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕日前宣布，正式啟動專屬經濟海域劃界談判。中國隨即表達強烈反對。

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中共黨媒《人民日報》發表署名「鐘聲」的評論，指責日菲兩國正在煽動冷戰式陣營對抗，成為「威脅亞太和平與穩定的麻煩製造者」。評論並警告菲律賓不要把自己綁上他國戰車，稱此舉可能使自身陷入危險處境。

《新華社》則引述官方說法指出，中國交通運輸部已派遣海事執法編隊前往台灣東部海域，稱此舉是因應日菲啟動海域談判所採取的「必要執法行動」。

追蹤中國公務船動態的社群平台資料顯示，此次編隊包括中國最大的萬噸級海事巡邏船「海巡09」、7500噸級海洋測量船「海巡08」、5000噸級救助船「海巡06」，以及打撈船「東海救113」。

該平台指出，這可能是中國海警與海事系統首度在台灣東部外海同步執行聯合巡邏任務。

日菲安全合作持續升級 第一島鏈防堵態勢引發北京擔憂

報導指出，同為美國盟友的日本與菲律賓近年持續深化安全合作。雙方除同意啟動軍事情報共享談判外，也計畫加速移轉6艘二手阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦給菲律賓。

此外，今年美菲「肩並肩」聯合軍演期間，日本自衛隊也首度踏上菲律賓領土參與演訓。

日菲兩國位於第一島鏈關鍵位置，而第一島鏈長期被視為中國海軍進入西太平洋的重要戰略通道。北京擔憂，若台海發生衝突，日菲兩國可能限制中國船艦進出部分關鍵海域。

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