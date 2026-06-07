AI當參謀？法國自主研發戰場指揮系統 北約軍演首測

法國外籍兵團傘兵今年5月在法國西南部參與橋梁防禦演習。法軍本月將在北約演習中首度測試自主研發的AI戰場指揮系統，強化作戰規劃與決策支援能力。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）正逐步從情報分析工具，擴大至作戰規劃與決策支援領域。法國陸軍本月將於北約演習中，首度實測自主研發的AI戰場指揮系統，希望在軍事人工智慧領域降低對美製平台的依賴，也讓歐洲自主軍事科技發展邁出重要一步。

根據軍聞網站《Defense News》報導，這套名為「阿爾卡迪亞」（Arcadia）的系統，由法國陸軍攜手空中巴士（Airbus）、泰雷茲（Thales）及Mistral AI等本土企業共同開發。法國陸軍副參謀長朱斯特爾（Patrick Justel）表示，阿爾卡迪亞的推出，部分原因在於法國不希望在軍事AI領域過度依賴美國主導的平台。

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挑戰美製Maven平台 法國主打數位主權

北約部隊去年已開始訓練使用由美國帕蘭提爾（Palantir）開發的Maven智慧系統（Maven Smart System），但法方認為，若完全仰賴單一外國系統，可能涉及數位主權與軍事資料控制權問題。法國預計於6月8日至26日在波蘭舉行的北約CWIX聯合作戰演習中，正式部署阿爾卡迪亞進行測試。

與部分仰賴中央雲端運算的平台不同，阿爾卡迪亞採分散式架構，即使部分節點遭攻擊或失去連線，其餘系統仍可持續運作。法國軍方也強調，該平台採開放式架構設計，可讓不同AI供應商接入，避免軍事數據被單一廠商掌握。

作為系統核心功能之一，法國陸軍還開發了專供參謀軍官使用的大語言模型「貝爾蒂埃」（Berthier）。其名稱來自拿破崙麾下的重要將領、被視為現代參謀制度奠基者之一的路易-亞歷山大．貝爾蒂埃（Louis-Alexandre Berthier）。

法國陸軍規劃處長沃拉（Frédéric Vola）表示，這套模型可整合無人機、雷達及電子戰等資訊，自動產生行動方案供指揮官參考，但最終決策權仍由人類掌握。

不過，阿爾卡迪亞未來能否在北約體系內廣泛推廣，仍有待觀察。目前Maven已整合超過10套北約現役系統並率先投入使用，法國若要說服更多盟國採用自主平台，仍面臨技術驗證、系統相容與跨國整合等挑戰。

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