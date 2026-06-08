怕了？應對日本長程反艦飛彈與F-35 中國專家籲改裝航艦搭載殲-35

在中國3艘現役航空母艦中，只有「福建號」能夠搭載殲-35戰機。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本部署長程反艦飛彈，並在鄰近台灣的島嶼上加強防衛態勢，引發中國高度警戒，近期一場模擬攻擊也凸顯了這項潛在的威脅。中國軍事專家呼籲，中國應加速升級航空母艦打擊群，並提升其作戰能力，以反制日本日益擴張的國防實力。

香港「南華早報」7日報導，隨著日本首相高市早苗去年針對台灣發表的言論導致日中緊張局勢升溫，中國海軍航空母艦「遼寧號」打擊群去年12月罕見地駛入日本以東海域。作為回應，日本緊急升空十幾架配備共64枚ASM-2反艦飛彈的F-2戰機。

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這次史無前例的大規模部署，被外界廣泛解讀為是以遼寧艦艦隊為假想敵的「飽和攻擊」演練。

軍事專家、前中國海軍軍官傅前哨強調這些演習的戰略嚴重性，「這麼多戰機與反艦飛彈針對我們的航艦進行飽和攻擊與突防演練，無疑構成嚴重的威脅。在這種情況下，沒有任何國家敢保證其防禦系統是完全萬無一失的。」

作為其軍事擴充計畫的一部分，日本正於東海附近部署升級版的長程12式陸基反艦飛彈，可能將日本的打擊範圍擴展至幾乎整個東海，使中國大陸的沿海城市皆落入其射程之內。

香港軍事評論員宋忠平警告，如果日本在衝突中部署升級版的12式飛彈，中國的航空母艦將面臨更大挑戰。「如果這些戰機發動大規模飽和攻擊，加上眾多匿蹤戰機的突防能力，將對中國艦隊的防禦系統造成相當大的壓力。」

另一個重大威脅是，如果日本開發出空射版的12式反艦飛彈，其速度與導引能力將遠優於日本現役的反艦飛彈。

與中國航空學會相關的「航空知識」雜誌在今年2月的一篇文章中，也提出類似的擔憂，「日本的空中武力對中國的航艦打擊群構成非常現實的威脅」。

文章作者侯知健指出，在射程超過500公里的長程反艦打擊中，日本未來的骨幹將是搭載空射版12式飛彈的F-2戰機；日本的F-35A戰機編隊可以混合掛載空對空與反艦飛彈，如果配備具備匿蹤能力的「聯合打擊飛彈」（JSM），這些戰機將有可能穿透中國艦隊180公里至550公里的防禦圈。一旦F-35A成功突破防線，F-2戰機群將會迅速跟進，以各式反艦飛彈對中國艦隊發動集中攻擊。

在中國3艘現役航艦中，只有最新服役且最先進的「福建號」能夠搭載殲-35匿蹤戰機，因為它是唯一配備電磁彈射系統、能夠彈射這款第5代戰機的航艦。遼寧號與山東號航艦則是從向上彎曲的「滑跳式」甲板，起飛殲-15戰機。但有跡象顯示，這些航艦正為了部署殲-35而進行升級。

根據中國官媒中央電視台（CCTV）報導，遼寧號打擊群自5月下旬以來一直在西太平洋活動，以測試「新的作戰能力」；同時，山東號的衛星影像也顯示，該航艦正在進行改裝以容納殲-35戰機。

傅前哨指出，中國航艦打擊群需要解決的一個潛在缺口，是匿蹤戰機的數量有限。當面臨大量敵方匿蹤戰機的多軸向突防時，目前的數量無法滿足需求。他認為，預計中國未來將升級其航艦，以搭載殲-35艦載機。升級後，中國艦隊中的匿蹤戰機數量將大幅增加，艦載機的梯次攻防能力也將獲得強化。

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