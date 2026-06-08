空軍確定編入T-34初教機預算 顧立雄：預計明年建案

針對空軍T-34初教機的接班機種，國防部長顧立雄表示，預計自117年起編入預算。

〔記者黃靖媗／台北報導〕空軍岡山基地1架T-34初級教練機2日失事墜毀。我國規劃於2033年汰除T-34初教機，具體汰除期程受各界關注，國防部長顧立雄今（8）日說明，T-34壽期尚未屆滿，空軍預計於明（116）年5月底前完成籌購案建案，納入117年度預算中。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」，並備質詢。多名立委質詢關切上週失事的T-34初級教練機。

顧立雄答詢說明，國軍於民國74年獲裝T-34初級教練機，自76年起就有失事事件，至今共損毀12架T-34初級教練機。

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顧立雄出席委員會前受訪表示，T-34沒有屆壽，國防部規劃在民國116年5月31日前完成建案程序，空軍會秉持專業規劃最適切籌購方式。待空軍完成建案後，國防部會將此案納入明年8月底提出的117年度預算，開始啟動相關籌購作業。

針對國民黨立委徐巧芯追問，國軍屆時會選擇外購還是自製？顧立雄表示，國防部請空軍秉持專業做評估，明年5月31日前會定案。尊重空軍專業。

國民黨立委、召委馬文君也質疑，T-34初教機的製造商已經破產被收購整併，原廠也已停產主要零件，我國交由漢翔維護，如何確保妥善率。空軍參謀長李慶然表示，T-34在國際上還有4國在使用，美國海軍也仍在使用。飛機原廠雖然更換，飛機所有零部件、妥善都沒有問題，可以繼續維持，使用時間也還沒到，安全絕對是空軍的第一考量，若有任何影響到安全功效的部分，都會逐一更換。

飛行員教育方面，李慶然表示，空軍著手加強人員對緊急程序處理的應對，以及雙座機如何加強組員資源管理。

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