日本的極音速飛彈車長這樣！ 陸自「富士總火演」首度磅礡登場

日本陸上自衛隊新型「25式極音速滑翔彈」發射車公開亮相。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本陸上自衛隊年度重頭戲「富士綜合火力演習」（富士總火演）7日在靜岡縣東富士演習場登場，今年結合反無人機作戰、壕溝戰及無人載具運用等多項課目，還首度公開展示新型「25式極音速滑翔彈」（25HGP），展現因應新型態戰場威脅的作戰能力，進一步強化區域嚇阻能量。

「富士綜合火力演習」是陸上自衛隊年度最大規模實彈演訓，今年演習共動員約3000名官兵、50輛各型戰甲車、50套火砲與飛彈系統，以及約20架有人與無人飛行載具參與。這次演習重點之一，是今年3月底部署至富士駐屯地的「25式」極音速滑翔彈首度公開亮相，雖未進行實彈發射，但透過發射車彈箱舉升與模擬接戰程序，完整呈現作戰準備流程，對外釋放強化遠程打擊與嚇阻能力的訊號。

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日本陸上自衛隊新型「25式極音速滑翔彈」發射車公開亮相，官兵操作車輛，將彈箱揚升。（法新社）

「25式」極音速滑翔彈是日本自主研發的新型長程打擊武器，採助推火箭將彈體送至高空後釋放滑翔載具，以超過5倍音速的高速飛行，並能在飛行途中進行機動變軌，大幅提高攔截難度。該型武器主要針對敵方指揮節點、防空系統及重要軍事設施等高價值目標，兼具高速、遠程與高突防能力，被視為日本建構「反擊能力」的重要關鍵裝備之一。

陸自這次演習除延續離島防衛想定外，也廣泛汲取烏俄戰爭經驗，新增反無人機與壕溝戰課目。演訓期間，V-22「魚鷹」傾斜旋翼機與16式機動戰鬥車執行快速機動與火力支援任務，模擬部隊迅速投入戰場並遂行地面作戰。

此外，陸自也展示多款無人地面載具（UGV）運用成果，包括德國萊茵金屬公司的「Mission Master SP」、愛沙尼亞米爾倫公司的「THeMIS」無人載具，以及依芬蘭派翠亞公司授權生產的AMV-XP 8×8輪型裝甲車，凸顯自衛隊推動智慧化與無人化作戰的發展方向。

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