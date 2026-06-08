飛彈太貴打不起？法國微波武器試射 一口氣癱瘓80架無人機

英國國防部公布的RFDEW高功率微波反無人機系統，可利用定向能量干擾無人機電子設備，被視為低成本反制無人機群的新型防空手段。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對無人機大量湧現帶來的防空壓力，各國正尋求比飛彈更便宜的攔截手段。法國國防與科技集團泰雷茲（Thales）近日公布測試成果，宣稱其研發的高功率微波武器系統，在試驗中成功癱瘓80架無人機，展現反制無人機群的新能力。

泰雷茲公布的新一代RapidDestroyer反無人機系統四天線構型示意圖。新設計透過多組天線發射高功率微波，提升對無人機群的反制能力。（圖：Thales）

根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，泰雷茲日前公開名為「PARADE」的高功率微波反無人機系統測試結果。該系統利用定向高能微波束攻擊目標電子設備，藉由干擾或損壞無人機內部電路，使其失去控制能力，而非透過飛彈或砲彈直接摧毀目標。

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泰雷茲表示，在近期測試中，系統累計成功使80架無人機失效，其中包含多架同時出現在空域內的目標。公司指出，微波武器可在極短時間內覆蓋較大範圍，特別適合應對大量低成本無人機發動的飽和攻擊。

與傳統防空系統相比，高功率微波武器最大的優勢在於攔截成本較低。近年烏克蘭、中東與紅海等衝突區域都顯示，價格數百至數千美元的無人機，往往迫使防守方動用成本高出數十倍甚至數百倍的防空飛彈攔截，形成不對稱消耗。

反制無人機海成各國課題 定向能武器競賽升溫

隨著無人機群逐漸成為現代戰場的重要威脅，高功率微波與雷射等定向能武器也受到各國關注。除了法國外，美國、英國等國近年均投入相關技術研發，希望建立能夠快速、低成本且可重複使用的反無人機防禦能力。

不過，報導指出，高功率微波系統目前仍處於持續測試與驗證階段。實際部署後能否在複雜戰場環境中維持相同效能，以及對不同類型無人機的反制能力，仍有待進一步驗證。

隨著無人機數量持續增加，各國軍方正尋找比傳統飛彈更具成本效益的防禦方案。泰雷茲此次公布的測試成果，也凸顯定向能武器正逐步從實驗室走向實際應用。

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