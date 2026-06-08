揪團來打CQB！ 國防部下月舉辦空氣軟槍射擊競賽初賽 強化防衛韌性

限制空間戰鬥是軍、警用於城鎮作戰、執法的訓練課目，圖為憲兵202指揮部官兵受訓情形。（軍聞社資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為強化全民國防意識及全社會防衛韌性，國防部將於7月25日在國防大學復興崗校區舉辦「2026年全國空氣軟槍競技射擊比賽－北區初賽」，6月10日起開放報名。這場以後備軍人為主要對象的賽事，特別結合了「限制空間戰鬥」（CQB）、戰傷救護等關卡，都有助於參賽者展現戰場抗壓力，進而強化整體防衛韌性。

根據國防部3日公布的競賽簡章，全國空氣軟槍競技射擊比賽是今年起舉辦的競賽，國防部規劃以後備軍人為主要對象，區分北、中、南三區辦理初賽，並於明年則辦理32強準決賽及總決賽。國防部表示，這場競賽預計可增進國民應變與協作能力，培養尚武精神及提升戰場抗壓能力，並兼顧體能鍛鍊與正當運動風氣推廣。

根據簡章所述，北區初賽將於7月25日在國防大學復興崗校區舉行，參賽對象不限性別，每隊由4名選手及1名後備選手組成，報名日期自6月10日至30日。參賽隊伍可自行命名隊名，以展現團隊特色，但不得有詆毀國軍、國家或違反善良風俗情形。

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這次競賽項目區分氣槍組與電槍組，分別設置單人及團體關卡，簡章內容顯示，單人關卡採限制區域射擊方式，團體關卡則結合限制空間戰鬥（CQB）場景，均採計時賽制辦理。參賽者須完成氣、電槍組設計的全部關卡測驗，成績將納入排名計算。

限制空間戰鬥（CQB）是現代軍事、執法單位常見訓練課目，主要模擬建築物、室內空間等近距離交戰環境，著重團隊人員協同、快速反應及目標辨識能力，包括國軍特勤隊、憲兵、警察等，都需具備這項素養。

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