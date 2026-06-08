怕美軍印度洋基地生變？英媒：川普評估直接買島

美國位於印度洋迪戈加西亞島的戰略基地，是美軍重要海外據點，曾支援中東與阿富汗等軍事行動。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在印度洋最重要的海外戰略基地，可能因主權安排再生變數。英國媒體披露，美國總統川普正評估向模里西斯購買查哥斯群島（Chagos Islands），希望避免迪戈加西亞島（Diego Garcia）未來受到主權移交影響，衝擊美軍在印度洋的重要戰略部署。

根據英國《衛報》與《每日電訊報》報導，英國政府正推動將查哥斯群島主權移交給模里西斯，但仍保留美英租用迪戈加西亞基地的安排。知情人士透露，川普陣營對此協議抱持保留態度，內部曾討論包括直接向模里西斯購買群島在內的多種方案，希望確保這座重要軍事據點不受未來政治變化影響。

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報導指出，目前並無跡象顯示美方已正式提出購買計畫，相關構想仍停留在政策評估階段，美國、英國及模里西斯官方也尚未對相關消息發表正式評論。

曾支援B-2轟炸機任務 迪戈加西亞地位特殊

對美軍而言，迪戈加西亞不只是海外基地，更是連結中東、非洲與印太地區的重要戰略支點。該基地長期做為戰略轟炸機、海空兵力與後勤補給樞紐，近年曾部署B-2匿蹤轟炸機執行中東相關任務，也是美軍在印度洋少數能支援長程打擊行動的重要據點。

歷史資料顯示，英國於1965年將查哥斯群島自模里西斯分離，並將迪戈加西亞租借給美軍使用。近年來，海牙國際法院及多項國際機構陸續認為群島主權應歸還模里西斯，也讓這座戰略基地的未來安排受到更多關注。

報導指出，隨著中國海軍活動範圍擴大，以及中東局勢持續動盪，美方更加重視印度洋戰略布局。如何確保迪戈加西亞基地長期穩定運作，已成為美英安全合作的重要議題，而是否真的推動「直接買島」方案，仍有待後續發展。

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