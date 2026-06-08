飛彈太貴？美軍引進新型155砲彈 射程上看70公里

「火山」（Vulcano）155公厘長程導引砲彈示意圖。美軍將引進這項已在歐洲服役的成熟技術，提升現役火砲的遠程精準打擊能力。（圖取自GD-OTS）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭讓遠程火砲重新受到重視。美軍近日決定引進已在歐洲服役的「火山」導引砲彈技術，希望快速建立長程精準火力。新型彈藥射程可望達70公里，也讓現役火砲具備更強的遠程精準打擊能力。

根據《國防工業歐洲》（Defence Industry Europe）報導，美國通用動力軍械與戰術系統公司（GD-OTS）近日宣布，取得美國陸軍次世代增程砲彈採購合約。這款新型彈藥衍生自歐洲成熟的「火山155公厘長程導引系統」（Vulcano 155 GLR），由通用動力與德國迪爾防務（Diehl Defence）、義大利李奧納多（Leonardo）合作推動。該系統先前已交付德國與義大利陸軍使用，如今首度被美軍引進。

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這款「火山」砲彈的核心設計，在於結合優化彈體外型與多重導引技術，以兼顧射程與命中能力。新砲彈可搭配衛星定位與雷射導引，提升複雜戰場環境下的精準打擊能力；部分構型還可配備紅外線尋標器，用於打擊海上移動目標。這項技術讓現役M777牽引砲與M109自走砲，無須進行大幅硬體改裝，即可提升遠程精準火力。

為了快速建立戰略級精準打擊能力，通用動力表示，正規劃將原本位於德國與義大利的成熟生產線轉移至美國本土，以降低風險並加快量產速度。

報導指出，這項合約目前仍處於初期採購與技術本土化階段，尚未在美軍部隊全面服役，但隨著東歐與印太地區安全情勢持續變化，美軍正藉此強化國防工業基礎，提升未來長程火力作戰的整體能力。

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