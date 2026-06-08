距俄羅斯邊界僅70公里 英軍前線實測自殺無人機

英軍在芬蘭演習期間展示Bolt單向攻擊無人機，後方為參與演訓的士兵。（圖：英國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約部隊近日在距離俄羅斯邊界約70公里的芬蘭演習區，公開測試新一代自殺無人機與自主偵察無人機。這項演練吸取了烏克蘭戰爭經驗，透過偵察無人機鎖定目標，再派出攻擊無人機執行打擊，驗證步兵部隊如何在不暴露自身位置的情況下攻擊敵方目標。

根據美國軍事網站《Defence Blog》7日報導，來自英國、芬蘭、法國、匈牙利與美國等北約（NATO）盟國的4500名士兵，正在鄰近俄羅斯邊境的芬蘭境內參與「北極星」（Northern Star）聯合軍事演習。這項演習由英軍萊福槍步兵團第三營（3 Rifles）與芬蘭陸軍凱努旅（Kainuu Brigade）共同執行，也是芬蘭2023年4月加入北約後的重要聯合訓練之一。

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芬蘭加入北約後，為北約新增1340公里的對俄邊界，也讓聯盟防線延伸至俄羅斯海軍與核武重地科拉半島（Kola Peninsula）鄰近地帶。長期負責當地防務的凱努旅，這次與英軍在森林與寒冷環境中共同進行無人機作戰演練。

英軍第三營近期被重新編為新型「近地表步兵營」（Near Surface Infantry Battalion），將無人機、感測器與巡飛彈直接納入步兵戰術。本次測試的核心裝備，為安杜里爾（Anduril）公司研發的「幽靈」（Ghost）自主無人偵察機，以及「螺栓」（Bolt）單向攻擊無人機（即自殺無人機）。

在實際運作中，「幽靈」無人機負責前線偵察與目標鎖定，並將情資回傳指揮所，再由攜帶彈頭的「螺栓」無人機執行攻擊，形成從偵察、鎖定到打擊的「感測器到射手」（sensor-to-shooter）一體化作戰鏈。英軍演習指揮官沃茨（Steve Watts）少校表示，這套系統能讓步兵在不必親赴火線的情況下進行遠距攻擊，提高部隊在戰場上的存活能力。

數位戰術面板讓前線士兵即時共享敵情

串聯這套系統的關鍵，是每位士兵胸前配戴的「Android戰術輔助套件」（ATAK）數位戰術面板，可即時共享無人機畫面與威脅情資，減少傳統口頭回報與資訊落差。報導指出，英軍近年持續將無人機、戰場感測器與數位戰術網路整合到步兵部隊的訓練與作戰流程，並參考烏克蘭戰場經驗調整部隊運用方式。

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