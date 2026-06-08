不只極音速飛彈有看頭 日本陸自「富士總火演」無人車、機器狗亮相

日本陸自採用Milrem Robotics的「THeMIS」無人地面載具，可見其搭載武裝。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本陸上自衛隊7日在靜岡縣東富士演習場，舉行年度「富士綜合火力演習」，除了首度公開展示「25式極音速滑翔彈」，由愛沙尼亞Milrem Robotics公司研製的「THeMIS」、德國萊茵金屬加拿大公司開發的「Mission Master SP」無人地面載具，以及機器狗同場亮相，顯示日本正加速推動地面部隊無人化發展，因應未來作戰需求。

烏俄戰爭使得無人機、無人載具發展迅速，各國部隊陸續運用無人地面載具，執行偵察、補給及戰場支援任務。日本防衛省近年持續將無人載具列為重點發展項目，並透過實裝測評驗證在實戰環境中的運用效益。

請繼續往下閱讀...

Milrem Robotics的「THeMIS」（右）與Mission Master SP（左）無人地面載具。（擷取自陸自影片）

根據陸上自衛隊公開資訊，陸自從2025年起，已針對THeMIS與Mission Master SP展開運用測試，驗證內容包括機動性能、任務酬載能力及部隊運用模式，作為未來建軍規劃參考。其中，THeMIS採履帶式底盤設計，具備較佳的地形適應能力，可依任務需求搭載不同模組，執行後勤補給、傷患後送、戰場監視及偵察等任務。由於該系統已獲多個北約國家採用，並曾投入烏克蘭戰場，因此受到不少國家關注。

Mission Master SP則採八輪設計，強調低噪音與高機動特性，主要任務包括物資運補、通信中繼、傷患撤離及前線支援。其自主跟隨與航點導航能力，可減少人力負荷，提升部隊在高風險環境下的持續作戰能力。另外，陸上自衛隊官兵也在演習當中操作機器狗，顯見相關技術已趨於成熟。

日本陸自官兵操作的機器狗也在富士綜合火力演習亮相。（法新社）

值得注意的是，除了偵察、後勤型的無人地面載具，陸自在這次演訓還展示了「攻擊型無人地面載具」，也就是在上述無人載具裝設槍砲等系統，進而擴大無人載具的運用範疇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法