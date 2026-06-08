射後不理單兵如何處置？枋山「天馬操演」標槍飛彈8枚全中（影音連結）

攻頂模式的標彈發彈。（Taiwan ADIZ粉專提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍6月3日在枋山海岸進行「天馬操演」的測考，其中操作「標槍飛彈」環節，經「軍聞社」po出影片後，遭媒體、網路意見領袖及不少網友質疑飛彈「脫靶」、靶卻可以「自爆」，荒謬言論連日不曾休止，打擊國軍士氣，軍聞社日前再放出原影片加標飛彈位置的影片，流言不攻自破，當天到場全程拍攝的軍事粉專「Taiwan ADIZ」則指出，測考8枚標槍飛彈是全數中靶。

第四作戰區於6月3日在枋山海岸進行包括M98A2標槍飛彈射擊約1500公尺外海靶船的測考項目，國防部軍事新聞通訊社（簡稱軍聞社）當晚po出標槍飛彈射擊畫面，卻因乍看看不到尾燄熄滅後的飛彈，引來網路認為飛彈脫靶、靶卻自爆的質疑，雖然第一時間已有許多支持國軍的網友出面解釋是標槍「頂攻」特性，但荒謬言論未止，尤其在網路意見領袖及媒體「質疑」討論下連日於網路蔓延，讓國防部還得面對詭異言論攻擊，6月6日深夜軍聞社再放出加標註飛彈的影片，這才止血。

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意圖打擊國軍士氣的說法，引來為數眾多的軍事粉專撰文反擊，直指這樣的軌跡就是標槍特有「頂攻」攻擊方式，飛彈升空熄火滑翔的攻擊模式，軍聞社直式影片是為同時拍下發射陣地與遠處靶船無法全程追焦，加上彈體直徑僅12.7公分，在沒有尾燄情形下自然才無法立刻發現。

當天全程參與拍攝的另個軍事粉專「Taiwan ADIZ」則指出，測考共8枚標槍飛彈全數命中靶，該粉專指出，標槍飛彈特性為「射後不理」（fire and forget），單兵就能攜行，躲於掩體射擊後待飛彈升空就能立刻撤離，由飛彈自行追蹤熱源追擊，因此能避免遭敵軍發現反擊，並改下個射擊位置進行射擊。

該粉專成員感嘆，標槍作為國軍武器逾20年，各種演訓公開射擊的場合及事後影音所在多有，這種早已行之有年的射擊方式竟能在此次操演中受到如此廣泛的攻擊，實在是令人匪夷所思，不免懷疑背後是否有特定力量藉由唱衰國軍企圖打擊士氣。

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