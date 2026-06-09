法德同意終止3.6兆新世代戰機計畫 歐洲國防雄心受挫

法國與德國領袖已同意終止一項開發及打造新世代戰機的指標性計畫，結束了歐洲最具雄心的國防項目之一。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕2名德國官員8日表示，法國與德國領袖已同意終止一項開發及打造新世代戰機的指標性計畫，結束了歐洲最具雄心的國防項目之一。

路透報導，官員指出，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），上週在蒙特內哥羅（Montenegro）舉行的歐盟－西巴爾幹峰會場邊，討論這項遭遇重重困難的計畫，並得出結論，認為幾個月來的僵局已無望打破。

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這項價值1000億歐元（約新台幣3.6兆元）的計畫未能達成協議，凸顯歐洲在經歷數十年的投資不足後，在重建軍事能力方面所面臨的困境。

該計畫以核心戰鬥機為中心，輔以無人機支援，並透過機密的「戰鬥雲端」（combat cloud）進行連結。由於雙方在規格與控制權上爭論不休，該計畫數月來一直充滿變數。

1名獲悉此事的歐洲消息人士透露，雙方正朝著一個顧全顏面的解決方案邁進，即核心戰機以外的剩餘系統，例如高度安全連結的「戰鬥雲端」，將保留原名：未來空中作戰系統（FCAS）。

這項妥協主要是象徵性的，因為FCAS是這類系統的通用名稱，並非該計畫獨有。但官員們一直在尋求一種方案，讓馬克宏能放棄核心戰機，又不必宣告整個計畫胎死腹中。

馬克宏與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）於2017年啟動這項計畫。馬克宏的辦公室並未立即回覆置評請求。

馬克宏和梅爾茨近幾個月來一直試圖挽救這項計畫，並克服主要工業合作夥伴——代表德國和西班牙的歐洲航太集團空中巴士（Airbus），以及法國達梭航太（Dassault Aviation）之間的分歧。

除了控制權和技術規格的爭端外，雙方對飛機的需求也存在巨大差異。

梅爾茨曾公開質疑，開發有人駕駛的第6代戰機，對德國空軍而言是否仍具意義，並表示德國不需要能降落在航空母艦上、且具備核打擊能力的戰機。

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