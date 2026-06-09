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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

潛艦海鯤號交艦倒數？台船董座曝2關鍵2原則

2026/06/09 08:26

潛艦海鯤號接下來尚有「耐航測試」及「深度測試」2大關鍵程序。（資料照）潛艦海鯤號接下來尚有「耐航測試」及「深度測試」2大關鍵程序。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號6月4日已完成第16次出海測試及第10次潛航測試，儘管台船已明確聲稱預計今年下半年交艦，但董事長陳政宏仍強調「沒有時間表」，因為接下來尚有「耐航測試」及「深度測試」2大關鍵程序，必須堅持「安全」及「品質」2大原則。

據了解，台船對海鯤號的各項性能、測試進度等等資訊，常以受到海軍管控為由「三緘其口」，但隨著出海測試頻繁且順利，台船不僅透過新聞稿詳細說明，陳政宏也多次接受訪問「愈講愈多」。

最近一次是6月4日接受民進黨立委王定宇「在308高地」節目專訪，王定宇追問海鯤號的交艦日期，陳政宏強調，雖然海測順利，但仍需要調校，接下來還有耐航及深度測試等科目。

不過，儘量台船於5月20日透過新聞稿聲稱預計今年下半年交艦，但陳政宏仍未鬆口，強調不會預設還有多少次海測，台船沒有交艦時間表的壓力，因為第一必須先求安全，第二為品質達標，才能交艦。

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