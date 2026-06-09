台船盼建造12艘潛艦 軍事觀察家曝可能2大基地

台船董事長陳政宏認為台灣需要「12艘」潛艦。圖為台船空拍潛艦海鯤號（中）及無人艇奮進魔鬼魚（下）。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣需要幾艘國造潛艦？台船董事長陳政宏分析指「12艘」。但網友議論，潛艦基地除了高雄海軍左營基地，台灣哪裡適合？軍事觀察家紀東昀解答：「蘇澳港！」

紀東昀指出，蘇澳港早已是重要的海軍基地，也有龍德造船廠，據傳國防部已打算在蘇澳興建新的潛艦碼頭跟後勤設備，所以連同高雄的基地，各部署5艘潛艦「都沒問題」。

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陳政宏6月4日接受立委王定宇「308高地」節目專訪時分析，若台灣有3至4個防守區域，每區至少要部署1艘潛艦，有2艘更好。不過，潛艦維修保養太複雜、不易施工，潛艦數量最好有3分之1戰備、3分之1訓練、3分之1維修保養，若依4處防守區計算，就需要12艘潛艦。

至於台船造艦能量是否充足？陳政宏表示，當初規劃可以同時建造2艘建造，現在已著手準備適合潛艦的浮塢，不僅可以維修或測試，也不會佔用其它碼頭，調度比較容易。

不過，王定宇提醒，目前的國造潛艦計畫，應該是以10艘計算，也就是海龍、海虎加上海鯤計畫的8艘，造到第8艘就要淘汰海龍、海虎潛艦。

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