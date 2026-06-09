模擬台海地獄景象 陸軍下半年無人機「視距外攻擊」演練

國軍的美製Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍上周分別在宜蘭、台南兩地實施異地同步無人機實彈射擊操演，其中Altius-600M無人機首度執行海上目標實彈射擊，全數命中目標。針對無人機發展，陸軍司令呂坤修上將昨日舉行6月份軍務會報時表示，下半年無人機訓測評鑑將朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」及「夜間攻擊」等訓測方向邁進。

陸軍司令呂坤修強調，在戰術思維與未來戰爭型態，我們必須當「先驅者」，而不是成為敵人的「跟隨者」。發展無人機結合部隊覺知應用軟體之運用，縮短目標獲得與擊殺鏈執行，在敵人意想不到的時候予以打擊，發揮奇襲的效果。

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呂坤修期勉各單位，務必重視無人機訓練全般規劃，並於正式獲裝前完備專業教室建立、訓練器材檢整及人才培育等「前置訓練」工作，俾利快速建構新興戰力；另針對「下半年無人機訓測評鑑」，指示相關單位發揮創新思維，朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」及「夜間攻擊」等訓測方向邁進，使無人機部隊能精熟無人機的特性與能力，與時俱進提升不對稱戰力。

陸軍今年1月設立「無人機訓練中心」後升格為「無人系統訓練指揮部」，掌管教育訓練丶測考及研究丶武器系統建置決策，相較於國軍接收無人機之初，以及上半年實彈射擊狀況皆以日間為主，下半年將發展「夜間攻擊」，不僅代表國軍採購具備近500架的、具備夜視功能的無人機已到齊，也顯示陸軍已開始訓練官兵夜間攻擊能力，目標在今年底驗收。

而陸軍發展「視距外攻擊」，代表部隊在利用無人機擴大監偵範圍後，進一步具備同樣範圍的打擊能力，並將打擊能力從迫擊砲與榴彈砲的10多公里，延伸至無人機飛行距離的數十公里之外。

陸軍司令呂坤修針對「下半年無人機訓測評鑑」，指示相關單位發揮創新思維，朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」及「夜間攻擊」等訓測方向邁進。（圖：陸軍司令部提供）

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