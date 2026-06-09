全民瘋炒股 呂坤修警示官兵留意避免陷入財務危機遭人滲透利用

股上上漲引發全民投資熱潮，陸軍司令呂坤修特別提醒官兵留意個人資金調度，慎防可疑借貸管道，避免陷入財務危機，進而遭到滲透利用。（圖：陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在AI行情、資金湧入背景下，台灣股市今年迄今漲幅達5成，全民蜂擁進入股市投資。不過近日因美國因素，單日內曾下跌2700點創紀錄，在波動加劇、台美股市驚驚漲格局下，陸軍司令呂坤修上將特別提醒官兵留意個人資金調度，慎防可疑借貸管道，避免陷入財務危機，進而遭到滲透利用。

陸軍司令呂坤修上將昨日主持「6月份軍務會報」時，肯定各單位戮力執行各項戰備訓練任務辛勞。

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針對近期國內股市引發的投資熱潮，呂坤修特別要求各級主官務必叮嚀全體官兵，軍人本務在於戰備訓練，可以利用公餘的時間正當合理的理財，不可在公務時間去關心與操作股票，甚至所有心思都被股市起伏牽動，更要提高警覺，避免被利用去從事不當或是超出個人能力的投資，造成財務失衡或是遭受詐騙，這些絕對都是折損部隊戰力的重要原因。

呂坤修也特別勉勵與會幹部，陸軍是一個大家庭，必須群策群力，朝著同一個方向前進，沒有人可以置身事外，期許全體同仁都要以成為「陸軍的維護者」自許，一起保護陸軍、支持陸軍、建設陸軍。

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