雨彈狂炸！陸軍風雨無阻重砲射擊 雷霆2000、M109A2震撼登場

陸軍10軍團實施M109A2重砲射擊訓練。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台中報導〕受鋒面影響，雨彈轟炸全台，台中大甲溪出海口亦是大雨滂沱，但國軍戰備演訓不中斷！陸軍第十軍團今（9）日於大甲溪南岸陣地實施「重砲射擊暨新式武器換裝驗證射擊訓練」。儘管天候惡劣，參演官兵仍風雨無阻，精準完成雷霆2000多管火箭系統與M109A2自走砲的實彈射擊，展現陸軍官兵精實訓練及指揮管制能力。

這次演訓整合了58砲指部、234旅及586旅等部隊，並以模擬敵軍兩棲兵力企圖進犯中部地區為想定。在今日的操演中，首先由雷霆2000率先對登陸之敵實施區域打擊，隨後再由M109A2自走砲實施要域火殲，有效拒止並削弱進犯敵軍戰力。

面對惡劣天候與實彈考驗，58砲指部火箭連連長廖能政少校表示，大甲溪口地形平坦且寬廣，透過雷霆2000的高密度殺傷效能，能有效在敵軍舟波靠岸前大規模削弱其戰力。廖能政也強調，此次演訓成功驗證了發射車的自動化火控穩定性，以及官兵在河口環境下的快速部署能力。

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火箭連有一對來自泰雅族的兄弟檔。身為兄長的58砲指部火箭連上兵高御勳表示，希望能藉由此次操演，將平時學習的本職學能及體能戰技展現給部落同胞及全國百姓，證明國軍已具備保家衛國的能力與決心，並對任務圓滿成功充滿信心。

弟弟、一兵高御成則分享，當初看到哥哥當軍人充滿自信且生活穩定，感覺是一條不錯的人生道路，因此跟隨哥哥的步伐踏上軍旅，兩人在從軍生涯中互相扶持與成長。

586旅砲兵營砲一連連長林俊呈上尉受訪時指出，部隊無論晴天或雨天都會持恆訓練、精益求精。他表示，這是他擔任連長期間第二次帶領連隊實施年度重砲射擊，看到官兵依指令以熟練動作操作火砲並完成射擊任務，充分提升保衛國家的能力，身為連長與有榮焉。

雷霆2000其中一發訓練用火箭，疑似第二節火箭發火失敗，擊發後墜落在400公尺外。（記者方瑋立攝）

不過，在今日雷霆2000實彈射擊過程中也出現一段插曲。現場共出動3輛雷霆2000發射車，每輛掛載60發彈藥，當第3輛發射車發射至第7發時，火箭發火從彈箱擊發後，發生了第二節火箭未順利點火的狀況。針對此突發情形，58砲指部參謀主任翁一銘上校說明，可能是在第二段火藥發火的部分可能出現問題，正在分析研究中。

翁一銘指出，本次訓練彈藥是MK15訓練彈，彈體內沒有殺傷性火藥，從雷觀機所觀測到的距離，該枚彈藥離發射車約莫400公尺距離，屬安全範圍內。

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