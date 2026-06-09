土國超音速飛彈İHA-230服役 由無人機掛載空中全天候待命隨時發射

圖為Roketsan公司研製的İHA-230空對地超音速彈道飛彈。（圖取自X@Drone_Wars_）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其無人作戰能力再向前邁進。土耳其國防部日前宣布，Roketsan公司研製的İHA-230空對地超音速彈道飛彈已完成驗收並正式服役，使土耳其成為少數具備以無人機發射彈道飛彈能力的國家之一。

土耳其國防部6月4日表示，İHA-230已完成驗收程序並正式納入土耳其陸軍裝備。雖然軍方並未公布具體部署單位，但該飛彈目前已知可整合於拜拉克塔爾「奇襲者」（Akıncı）無人機、土耳其航太工業（TAI）研製的「海東青」（AKSUNGUR）無人機，以及未來的「紅蘋果」（KIZILELMA）無人戰機。

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報導指出，İHA-230是TRG-230飛彈的空射衍生型，專為無人機發射而設計。該彈全長3.4公尺、重量約230公斤，射程超過150公里，採用自主導航、抗干擾系統及末端雷射導引，命中誤差小於10公尺，並可依任務需求換裝破片、穿甲或溫壓彈頭。

與現今多數無人機搭載的小型精準炸彈不同，İHA-230具備超音速飛行能力與彈道飛行特性。飛彈在脫離載台後才啟動火箭發動機，使無人機可在敵方短、中程防空系統射程外發動攻擊，提升生存能力與打擊距離。

報導指出，「奇襲者」無人機最大載重達1500公斤，理論上具備攜帶多達6枚İHA-230的能力。不過實際掛載數量仍須視掛架、重心配置、燃油需求及感測器搭載狀況而定。實務上較可能執行一至兩枚飛彈搭配偵蒐設備的長程監偵打擊任務。

此外，土耳其正同步推動「海東青」與「紅蘋果」等不同級別無人作戰平台發展。其中「紅蘋果」採用噴射動力設計，具備較低雷達反射截面、AESA雷達與空對空作戰能力。若未來完成İHA-230整合，將使土耳其具備以無人戰機執行防空壓制、防空摧毀及縱深打擊任務的能力。

報導分析，İHA-230服役的真正意義不只是增加一款飛彈，而是建立「無人機發射彈道飛彈」的新作戰模式。藉由結合長時間滯空監偵、即時目標獲取與遠距精準打擊能力，土耳其可在不派遣有人戰機深入敵方防空區的情況下，攻擊雷達站、指揮所、通信節點、基礎設施及海上目標。

報導並說，此舉也進一步強化土耳其在黑海、東地中海、高加索及中東地區的嚇阻能力，並使其無人機體系從過去以監偵與輕型精準打擊為主，逐步邁向具備遠程、高速與多平台分散打擊能力的新階段。

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