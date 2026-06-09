Su-75輕型戰機開始建造原型機 拚發展無人版出口

圖為Su-75的想像圖。（圖取自X@M5Dergi）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯塔斯通訊社（TASS）2日報導，俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）證實，Su-75「將軍」（Checkmate）第五代戰機計畫已進入實驗原型機建造階段，象徵該計畫正式從概念展示邁向實際測試階段。

UAC執行長巴德哈（Vadim Badekha）表示，現代單發動機第五代戰機的量產對俄羅斯具有重要意義。巴德哈是在回應Su-75何時能交付俄軍部隊時透露相關進展，顯示該計畫已逐步脫離過去以展示模型和宣傳為主的階段。

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Su-75被定義為輕型戰術飛機，由蘇霍伊設計局開發，該機定位為單發動機、低可偵測性多用途戰機，位階低於雙發動機的Su-57，設計特色包括降低雷達反射截面、內置武器艙、數位飛控系統、模組化航電設備、人工智慧輔助功能，以及較低的採購與維護成本。

根據報導，目前建造中的屬於「實驗原型機」，依照俄羅斯航空工業慣例，原型機完成後仍需進行發動機安裝、啟動測試、航電驗證、電力與液壓系統測試、飛控軟體驗證、燃油系統檢查及結構測試等程序，之後才會進入飛行測試階段。

Su-75自2021年莫斯科國際航空航太展（MAKS 2021）首次公開以來，外界主要透過全尺寸模型、專利文件及數位宣傳資料了解其設計。俄方最初曾公布較為積極的開發時程，但後續首飛與量產規畫均有所延後。此次確認開始建造原型機，被視為計畫向實際測試階段邁進的重要一步。

報導指出，俄羅斯聯邦智慧財產局於2023年公布的相關專利顯示，Su-75設計已出現若干修改，包括重新設計後機身、放大後緣襟副翼、延長翼根前緣延伸面以及調整機翼外段結構。相關變更可能影響升力、機動性能、機體內部空間配置以及雷達反射特徵。

與Su-57相比，Su-75採取不同的發展定位。Su-57屬於雙發動機重型戰機，具備較大的內部空間、載彈量與航程；Su-75則以較低成本執行防空、對地打擊及多用途任務。單發動機配置有助於降低維護與全壽期成本，但也更依賴發動機可靠性及系統整合能力。

巴德哈表示，Su-75除面向俄羅斯國防部外，也將鎖定海外市場。交付時程將取決於客戶需求、任務要求及與潛在使用者的合作進展。他並指出，俄羅斯國防部正尋求降低飛機最終成本，以符合單發戰機較低成本的設計理念。

報導指出，Su-75的出口目標包括無法取得、負擔或基於政治因素無法採購F-35等西方第五代戰機的國家。不過俄方仍需證明該機能在制裁環境下穩定生產，並滿足潛在客戶對航電、雷達、發動機、武器整合及後勤維護能力的要求。

此外，俄羅斯聯合航空製造公司在2025年杜拜航空展曾展示無座艙版本Su-75模型，顯示蘇霍伊正在研究無人或選擇性有人駕駛構型。相關概念包括忠誠僚機、無人武器載台、可消耗打擊平台或前進感測節點，與有人戰機共同執行作戰任務。

報導指出，Su-75同時肩負軍事、工業及出口等多重目標。對俄軍而言，該機可作為Su-57及現役Su-30SM、Su-34與Su-35機隊的補充；對俄羅斯航空工業而言，則有助於維持低可偵測性戰機研發能力；對外則展現俄羅斯在面對制裁與戰爭壓力下，仍持續推動下一代戰機計畫的能力。

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