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766套碉堡殺手來了 南韓擴充鑽地彈庫瞄準北韓地下設施

2026/06/09 11:40

美軍人員檢查搭配JDAM導引套件的BLU-109穿透炸彈。（圖取自美國國防部）美軍人員檢查搭配JDAM導引套件的BLU-109穿透炸彈。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府批准向南韓出售766套波音「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）精準導引套件。這筆約1.06億美元（約新台幣33.5億元）的軍售，將協助南韓擴充可用於打擊地下掩體的精準彈藥庫存。

根據美國軍事網站《Army Recognition》8日報導，美國國防安全合作局（DSCA）於6月5日宣布，美國國務院已批准向南韓出售766套由波音公司（Boeing）製造的JDAM導引套件及相關設備。

這項軍售包含708套用於2000磅（約907公斤）級BLU-109穿透炸彈的KMU-557導引套件，以及58套用於500磅（約227公斤）級MK 82炸彈的KMU-572導引套件。BLU-109穿透炸彈常用於打擊地下掩體、加固設施與混凝土工事，因此被外界稱為「鑽地彈」。

JDAM並非全新武器，而是一套可加裝在既有炸彈上的導引套件。透過導航與控制裝置，原本依靠自由落體的傳統炸彈可提升命中精度，成為精準導引彈藥。

由於可直接搭配現有炸彈使用，JDAM被廣泛視為提升打擊精度、同時控制成本的重要方案。目前美軍及多個盟國空軍均已大量採用。

此次採購與南韓推動的「三軸防禦系統」（Three-Axis System）有關。南韓2026年度國防預算已將相關預算提高22.3%，達到8.9兆韓元，其中包括強化偵測與打擊北韓飛彈設施的「殺傷鏈」（Kill Chain）計畫。

另一方面，北韓近期持續展示軍事能力。金正恩於6月3日視察核原料設施，並表示將擴大核原料產量；此前北韓也曾進行多枚戰術飛彈測試。

相較於成本較高的巡弋飛彈，JDAM可搭配既有炸彈使用，因此能以較低成本增加精準彈藥數量，提升對地下掩體與加固設施的打擊能力。

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