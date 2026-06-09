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雷霆2000重返大甲溪口！作戰地境實射睽違7年登場 10軍團風雨秀戰力

2026/06/09 12:45

陸軍十軍團雷霆2000多管火箭系統今日冒著風雨，在台中大甲溪口實彈射擊。（記者塗建榮攝）陸軍十軍團雷霆2000多管火箭系統今日冒著風雨，在台中大甲溪口實彈射擊。（記者塗建榮攝）
〔記者方瑋立／台中報導〕大雨籠罩全台，陸軍第10軍團今（9）日起接連2天於台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，整合58砲指部、234旅及586旅等部隊，實施雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、120公厘迫砲及拖式飛彈車（2A、2B）等多項武器實彈射擊。

根據陸軍規劃，這次實彈射擊共計6類372發，在20公里的寬廣正面，8個陣地異地分區同時展開，透過實戰化訓練驗證聯合火力效能與擊殺鏈成效，模擬遲滯及削弱大甲海灘進犯的敵軍，發揮先處戰地優勢，展現陸軍官兵精實訓練及指揮管制能力，以利於戰時發揮堅強防衛作戰能力。

陸軍十軍團雷霆2000多管火箭進行實彈射擊。（記者塗建榮攝）陸軍十軍團雷霆2000多管火箭進行實彈射擊。（記者塗建榮攝）
陸軍指出，由中科院自行研發、具備遠距制壓與高機動力的「雷霆2000多管火箭系統」，時隔7年再次於作戰地境進行實彈射擊，成為本次演練的亮點之一。

這次射擊演訓以模擬敵軍兩棲兵力，企圖進犯中部地區為想定，今天上午8點正式展開，首先由雷霆2000多管火箭系統率先對白沙屯海灘登陸的敵軍實施區域打擊，隨後由M109A2、M110A2自走砲及155公厘榴彈砲等建制火砲實施要域火殲，有效拒止並削弱甲南海灘之敵軍戰力，接續則由拖式飛彈車與120迫擊砲對突入之敵持續火力壓制，精進整體作戰能力。

陸軍十軍團表示，期盼藉由此次「重砲暨新式武器」射擊任務於作戰地境內實施，有效提升實戰化訓練成效，使官兵體認「處處皆戰場，時時做訓練」，並強化部隊指揮管制能力，充分展現「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的核心理念。

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