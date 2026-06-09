海軍敦睦艦隊返台了！ 花了104天造訪6友邦 還兩度通過巴拿馬運河

海軍今年度敦睦艦隊由磐石軍艦、岳飛軍艦與迪化軍艦組成，今日已返抵國門。（資料照，取自我國駐貝里斯大使館臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍年度敦睦艦隊任務正式告段落，據證實，由磐石軍艦、岳飛軍艦與迪化軍艦組成的3艘軍艦支隊，今日上午返抵高雄左營，象徵著這趟104天的遠洋航程正式畫下句點。根據公開資訊，今年度敦睦艦隊不僅造訪瓜地馬拉等6個友邦，還二度通過巴拿馬運河，寫下近年遠航的罕見紀錄。

海軍今年度的敦睦艦隊由油彈補給艦磐石艦擔任旗艦，搭配成功級巡防艦岳飛艦、康定級巡防艦迪化艦進行萬里遠航，從2月26日啟航以來，先後造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、瓜地馬拉等6個友邦，屬於航程較遠的「大敦睦」。

值得注意的是，今年敦睦艦隊寫下許多罕見紀錄，首先，敦睦艦隊在我國與聖露西亞建交59年來，首度造訪該國，聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁也是睽違20餘年後再度造訪。

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另外，敦睦艦隊在4月先從太平洋側進入巴拿馬運河，前往大西洋、加勒比海造訪友邦貝里斯，隨後在今年5月間再度穿越運河，回到太平洋造訪友邦瓜地馬拉。不過，敦睦艦隊近年經常造訪的太平洋友邦帛琉，今年並無公開靠泊紀錄。

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