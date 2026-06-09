俄軍撿到殘骸才發現？烏克蘭疑已部署930公里長程巡弋飛彈

美國空軍F-16戰機測試發射AGM-188A「鏽蝕匕首」（Rusty Dagger）巡弋飛彈。外界推測，烏克蘭可能已開始使用這款射程超過930公里的新型長程武器。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍在空襲現場發現的飛彈殘骸，讓外界推測烏克蘭可能已開始使用美國「增程攻擊彈藥」（ERAM）計畫研發的新型長程巡弋飛彈，但目前仍無官方證實。這款據公開資料射程可超過930公里的新武器，若已投入實戰，將進一步擴大烏軍對俄國縱深目標的打擊範圍。

俄羅斯軍事社群流出的8元件CRPA導航天線殘骸。外界認為其與美國ERAM計畫相關產品相符，進而引發烏克蘭可能已使用AGM-188A「鏽蝕匕首」巡弋飛彈的推測。（圖取自Telegram）

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，，俄羅斯軍事社群近日流出多張疑似空襲現場殘骸照片，其中包括一具由美國「第五區科技」公司（Zone 5 Technologies）製造的8元件導航天線（CRPA）。

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AGM-188A「鏽蝕匕首」（Rusty Dagger）巡弋飛彈掛載於美軍F-16戰機。（圖取自美國空軍）

由於該公司正是美國ERAM計畫參與廠商之一，並負責研發其中一款巡弋飛彈，因此這項發現引發外界對烏軍可能已開始使用相關武器的推測。不過，目前尚無官方證實該型飛彈已投入作戰。

外界推測可能現身烏克蘭戰場的飛彈，為代號AGM-188A的「鏽蝕匕首」（Rusty Dagger）。其最大特色在於重量輕、體積小，可由能掛載「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）準導引炸彈的作戰飛機發射。

根據公開資料，1架F-16戰機理論上可攜帶12枚AGM-188A飛彈，若由12架戰機組成的機隊同步出擊，最多可發射144枚飛彈，大幅提升飽和攻擊能力。

ERAM計畫原始需求射程為460公里以上，但公開資料顯示，AGM-188A的射程可能超過930公里。飛彈尺寸則控制在500磅（約227公斤）級Mk 82炸彈範圍內，整體重量約200公斤，彈頭重約45公斤。

此外，該飛彈採用渦輪噴射發動機，具備低可偵測特徵，並結合慣性導航、GPS導航與CRPA抗干擾天線。根據廠商資料，即使衛星訊號受到干擾，仍可透過自主視覺導航執行任務。

值得注意的是，美國2025年曾批准向烏克蘭出售最多3350枚ERAM飛彈，首批交付時間原定於同年10月開始，但目前尚無公開資訊證實實際交付與部署情況。

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