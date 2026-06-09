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圖輯》雷霆2000領銜開火！ 十軍團實彈演訓強化中部防衛
「雷霆2000多管火箭系統」具備遠距制壓與高機動力。（記者塗建榮攝）
〔記者塗建榮／台北報導〕陸軍第十軍團今（9）日於臺中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，演訓以模擬敵軍兩棲兵力企圖進犯中部地區為想定。
「雷霆2000多管火箭系統」具備遠距制壓與高機動力。（記者塗建榮攝）「雷霆2000多管火箭系統」具備遠距制壓與高機動力。（記者塗建榮攝）
首先由中科院自行研發、具備遠距制壓與高機動力的「雷霆2000多管火箭系統」率先對白沙屯海灘登陸之敵實施區域打擊、隨後由M109A2 建制火砲實施要域火殲，削弱甲南海灘之敵軍戰力。
M109A2自走砲實施要域火殲，削弱甲南海灘之敵軍戰力。（記者塗建榮攝）M109A2自走砲實施要域火殲，削弱甲南海灘之敵軍戰力。（記者塗建榮攝）
由於鋒面影響，大雨滂沱，陸軍第十軍團實彈射擊操演並未中斷；國軍弟兄在雨中奮力完成每項指令，展現陸軍官兵精實訓練及指揮管制能力，俾於戰時發揮堅強防衛作戰能力。M109A2自走砲實施要域火殲，削弱甲南海灘之敵軍戰力。（記者塗建榮攝）