法國堅持核嚇阻、德國不買單 9年六代機計畫卡死反讓英日義受惠

FCAS第6代戰機模型。法國希望新機具備核嚇阻與航艦運用能力，德國則認為相關需求不符自身戰略方向；這項歷時9年的歐洲聯合戰機計畫傳出實質破局。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國與德國共同推動9年的第六代戰機計畫陷入實質破局。《路透》引述德國官員報導，雙方已認定長期僵局難以化解，而核心癥結並非經費問題，而是兩國對未來戰機定位出現根本分歧。法國堅持保留核打擊與航艦運用能力，德國則認為相關需求不符合自身戰略方向。

英國、日本與義大利合作的「全球空戰計畫」（GCAP）六代戰機模型，2024年7月22日在法恩堡國際航空展亮相。（法新社資料照）

德國官員透露，德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏日前在歐盟－西巴爾幹峰會場邊討論FCAS計畫後，認為數月來的僵局已難以打破。

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這項於2017年啟動的未來空中作戰系統（FCAS），原本被視為歐洲最重要的國防合作案之一，總規模估計高達1000億歐元（約新台幣3.6兆元）。

知情人士指出，除了法國達梭航太與空中巴士集團長期圍繞主導權與技術控制權爭執不下，更深層問題在於兩國需求不同。

法國希望新機能執行核嚇阻任務，並具備航艦起降能力，以維持其獨立戰略地位；德國則認為這些能力並非空軍優先需求。梅爾茨先前甚至公開質疑，在無人機與人工智慧快速發展下，投入鉅資發展有人駕駛第六代戰機是否仍具必要性。



隨著FCAS前景惡化，外界關注焦點開始轉向由英國、日本與義大利合作推動的全球空戰計畫（GCAP）。該計畫目標於2035年前讓新一代戰機服役，目前仍按既定時程推進。

軍事產業觀察人士指出，原本被視為兩大歐洲第6代戰機方案之一的FCAS若停止核心戰機研發，未來國際市場對新世代戰機合作案的關注度，勢必將進一步集中於GCAP。

儘管消息人士表示，法德雙方仍可能保留部分非戰機項目，例如戰鬥雲端系統，但核心戰機若無法繼續推進，代表這項歐洲防務旗艦工程已遭受重大挫折。

《路透》指出，這項計畫未能達成協議，反映歐洲在經歷數十年投資不足後，重建軍事能力所面臨的困難。儘管部分系統可能保留FCAS名稱繼續推動，但核心戰機研發若停止，代表這項歐洲最具代表性的國防合作案之一將出現重大轉折。

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