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提早接棒T-34C！ 國軍規劃 新式初教機最快2030年起獲得

2026/06/09 16:38

空軍T-34C初級教練機預計在2032年起屆壽，空軍可能最快在2030年起獲得接棒者。（資料照）空軍T-34C初級教練機預計在2032年起屆壽，空軍可能最快在2030年起獲得接棒者。（資料照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架T-34C初級教練機2日墜毀，造成2名中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，外界對於汰換已服役數十年的T-34C初教機聲浪再起。根據國防部長顧立雄昨日在立法院的說法，新型初教機若於明年5月建案，納入後（2028）年預算，最快可以在2030年、2031年起獲得，比起軍方評估T-34C在2032年起屆壽來得更早。

顧立雄昨天在立法院外交及國防委員會接受媒體採訪、回答立委質詢時表示，T-34初級教練機並未屆壽，國軍正規劃於明年5月31日前，完成新式教練機建案，空軍將秉持專業規劃最適切的籌獲方式。待完成建案後，如於2028年度獲得預算支持，預劃可於2030年至2031年間取得新型式初教機，提前展開換裝作業，縮短新、舊機型銜接時間。

顧立雄也說，根據目前T-34C的服役狀況，第一架預計在2032年左右屆壽。綜合上述言論，這也代表新式初教機獲得時，恰好能補上T-34C退役的戰力缺口。

空軍C-130H運輸機服役已久，空軍評估採購新機可行性。（資料照）空軍C-130H運輸機服役已久，空軍評估採購新機可行性。（資料照）

證實「太武山三號」生變 空軍有意採購C-130J運輸機

另外，空軍原計畫推動「太武山三號」計畫升級19架C-130H運輸機，以及一架C-130HE電戰機，但外傳計畫已改變，可能改採「部分商購」搭配「部分性能提升」的混合案，透過商購方式對美採購10架C-130J型運輸機，並就現役8架較新的C-130H運輸機，委由中科院結合外商進行性能提升。

對此，空軍參謀長李慶然昨天於立法院證實，空軍先前曾與美方研議性能提升方案，但經評估後，美方可提供的工項、時程及預算效益，均未符合需求。因此，空軍後續將朝採購新機方式辦理替換。目前評估市面上較符合空軍需求的機型為C-130J運輸機，但相關建案仍在規劃階段。

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