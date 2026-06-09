俄軍自殺無人機遇新剋星！烏軍AI攔截機實戰驗證 1人可迎戰多目標

烏克蘭自主攔截無人機飛行畫面。烏方表示，這款由「Brave1」計畫支援開發的系統已完成實戰驗證，在操作員下達指令後，可自主追蹤並攔截俄軍「見證者-136」無人機。（擷取自社群平台影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員宣布，1款可自主搜尋並撞擊目標的AI攔截無人機，已在前線完成實戰驗證。操作人員只需選定目標，後續約95%攔截流程皆由系統自行完成。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，這套系統由烏克蘭新創團隊研發，從原型機到投入實戰僅用不到1年。其核心特色在於大幅降低人工操作需求，操作人員只需從即時顯示幕上選定敵方目標並下達攻擊指令，後續包括搜尋、辨識、追蹤與終端撞擊等程序，全數由無人機自動控制系統自主完成。

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烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，整個攔截防空流程約95%已實現自動化，目前已在哈爾科夫州完成首次成功的實戰測試。為確保防務機密，官方目前尚未公開研發廠商名稱與具體技術細節。

此次實戰驗證選在距離俄羅斯邊境僅約40公里的前線哈爾科夫州進行，該區長期遭受密集空襲與強烈電子干擾，系統在真實戰場中完成攔截任務，也讓其自主導航能力首次接受前線環境驗證。

報導指出，在實際戰場環境完成驗證，代表系統不僅必須面對真實目標，還需克服電子干擾、複雜空域與多重威脅，比起試驗場測試，更能反映真實戰場條件。

這項技術讓單一操作員有機會同時應付多個空中目標。傳統無人機攔截高度依賴熟練飛手操控，飛手必須在夜間、低空或惡劣天候下持續追蹤時速破百公里的目標，面對大規模飽和襲擊時極易達到人力極限。而新系統可在操作人員授權後自行完成終端攻擊，使單一地面操作人員有機會同時管理多架攔截機。

自2022年底以來，俄軍已大量使用「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機實施消耗戰，相較於動輒數十萬甚至數百萬美元的防空飛彈，以無人機進行攔截被視為更具性價比的防禦方式。費多羅夫表示，烏克蘭下一步將擴大這類自主防空系統部署，推動已在戰場證明有效的技術投入更大規模運用。

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