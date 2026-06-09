A-10「疣豬」攻擊機延役至2030 首度規劃AI接班

美國空軍A-10「雷霆二式」攻擊機執行飛行任務。（圖擷取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍近年持續推動服役近半世紀的A-10「雷霆二式」（Thunderbolt II，暱稱「疣豬」）攻擊機退役，但國會再度踩下煞車。美國眾議院軍事委員會日前通過2027財年《國防授權法案》（NDAA）修正案，要求空軍維持A-10戰備能力至2030年，同時首度規劃以自主與人工智慧（AI）技術接手其近距空中支援任務。

根據美國軍事媒體《軍事時報》（Military Times）報導，眾議院軍事委員會以44比12票通過相關條文，要求空軍維持A-10機隊所需的訓練、維修與後勤支援至2030年，並在提出成本效益分析前，不得調整位於亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地的A-10飛行員訓練體系。該基地的第357戰鬥機中隊目前是美軍唯一的A-10訓練單位。

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法案也要求空軍提出計畫，針對自主、半自主、AI輔助及協同作戰航空器等能力進行測試與作戰評估，並開放新創及非傳統國防企業參與。部分A-10機體將可作為測試平台，但所有武器發射、目標攻擊與任務中止等關鍵決策，仍須由飛行員掌控，以維持「人類在迴路中」（human-in-the-loop）原則。

《軍事時報》指出，美國空軍至今尚未提出A-10的直接接替機種。雖然正推動「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫，作為F-35等有人戰機的無人僚機，但並無專門承接A-10近距空中支援任務的無人攻擊機方案。

此外，法案也要求評估將退役A-10移交陸軍或海軍陸戰隊繼續運用的可能性，並提交A-10自波灣戰爭以來的完整作戰紀錄報告。雖然法案未阻止A-10於2030年退役，但要求空軍提出明確接替方案，說明如何填補這款傳奇攻擊機退場後留下的戰力缺口。

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