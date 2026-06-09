美飛彈消耗是產能數千倍！ 安杜里爾創辦人拉奇：應朝易量產設計

安杜里爾創辦人拉奇日前赴西點軍校參加座談，闡述對美國軍工業未來走向的建言。（擷取自網路）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國軍工業獨角獸安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey），日前於美國西點軍校公開示警，美軍面對未來高強度衝突的最大弱點，不是缺乏先進武器，而是缺乏長期、大規模生產武器的能力，過去也常犯下「準備上一場戰爭」的錯誤，部分美軍關鍵飛彈的消耗速度，已達生產速度的數千倍，若爆發長期衝突，恐使現有庫存在短時間內耗盡。

拉奇創辦的安杜里爾近年著重於無人機、反無人機、人工智慧的軍事應用，以及更具效率與符合成本效益的生產方案。由於我國對安杜里爾採購ALTIUS-600等無人機，導致拉奇遭中國列入制裁名單。

拉奇日前參加西點軍校的一場活動，與該校教務長里夫斯（Shane Reeves）准將對談。拉奇表示，美國近年過度聚焦俄烏戰爭經驗，甚至將其視為未來戰爭的主要範本，但烏克蘭戰場形成有其特殊歷史、地理與軍事文化背景，不應直接套用至所有衝突情境，尤其是印太地區可能面臨的戰爭型態。

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拉奇直指，美國過去常犯下「準備上一場戰爭」的錯誤，若未來軍力建設完全依照烏克蘭需求規劃，可能導致美軍在面對中國、北韓等不同對手時出現能力落差。拉奇並引用數據指出，部分美軍關鍵飛彈的消耗速度，已達生產速度的數千倍，若爆發長期衝突，恐使現有庫存在短時間內耗盡。

拉奇認為，外界普遍認為美國在第二次世界大戰時能大量生產軍備，是因汽車工廠轉型製造武器，但真正關鍵在於，武器設計本身就考量到後續量產需求。他指出，當年美軍刻意降低部分裝備的製造難度，讓既有民間工廠不必大幅改建，即可投入軍事生產。

因此，拉奇主張，未來武器系統應朝向更容易量產的方向設計，甚至能在福特、通用汽車、開拓重工（Caterpillar）等大型工廠快速投產。他形容，理想狀況下，只需派遣工程團隊進駐工廠一週，即可讓飛彈開始生產。

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