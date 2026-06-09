潛艦海鯤號戰力有多強？台船董座力推頂尖聲納系統

海鯤號左舷艦艏側船殼凸起的是「被動測距聲納」，屬先進整合聲納系統裝備。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船董事長陳政宏6月4日接受立委王定宇YT節目「308高地」專訪表示，潛艦海鯤號有中等以上水準戰力，可跟澳洲的柯林斯級潛艦相比，除了使用的MK-48重型魚雷是世界最好的，他更力推「聲納」系統。

陳政宏指出，聲納系統包括船艏環狀的被動聲納，用來收聽前方的聲音，然後是導航用聲納，比較厲害的是潛艦側面底下一排，以及上方3處微凸設計，當初被誤會「艇體變形」，稱為「被動測距聲納」（Passive Ranging SONAR），由於「不會自己發出音波，就不會被發現」，也有測距效能，因為愈長或前後距離愈廣，就愈能收聽到聲音，並分辨聲音來源的位置。

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多種聲納由全球最好廠商提供

陳政宏特別強調，海鯤號擁有多種聲納，都是國際「最好的廠商之一」提供的「紅區」裝備。因為海鯤號已具中等水準以上的戰力，對後續取得紅區裝備有幫助，且已存在「進行中」與「期待中」的模式。

回顧去年6月17日海鯤號海測後，被網路媒體報導指海鯤號左艦艏「艇體變形」，當年6月19日台船澄清，左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納」（Passive Ranging SONAR），屬先進整合聲納系統裝備的一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形。

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