不放棄國防自主！空巴攜德企提新世代戰機備案 德傾向先買F-35

在備受矚目的法德FCAS戰機計畫宣告破局後，由空中巴士領軍的一個財團，已提議開發一款新世代戰鬥機。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在備受矚目的法德戰機計畫宣告破局後，一家參與其中的公司9日向法新社透露，由空中巴士（Airbus）領軍的一個財團，已提議開發一款新世代戰鬥機。

此前一天，由於參與計畫的公司長期存在分歧，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定終止這項聯合開發新世代戰機的計畫。

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總部位於慕尼黑的國防電子與感測器大廠亨索爾特（Hensoldt）表示，該公司已與空中巴士防衛與太空公司（Airbus Defence and Space）、Autoflug、狄爾防務（Diehl Defence）、羅德史瓦茨（Rohde & Schwarz）、利勃海爾（Liebherr）、歐洲飛彈集團（MBDA）以及MTU航空發動機公司（MTU Aero Engines）結盟，共同提出一項替代方案。

亨索爾特發言人表示，這份提案已提交德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。最先報導此一發展的「金融時報」指出，該案也已送交梅爾茨辦公室。

該名發言人表示，這些公司已「共同擬定一份關於未來空中作戰系統（FCAS）及其相關的新世代武器系統（NGWS）的立場文件」。關於該提案的進一步資訊，將於11日在柏林航空展（ILA Air Show）上正式宣布。

德國國防部發言人向法新社證實這項提案的存在。佩斯托瑞斯在9日下午的記者會上表示，這8家公司提出的提案，是柏林當局正在審查的眾多選項之一。

他說：「這是可以想像的，也是一種可能性。」採購美國F-35戰鬥機，或參與其他正在進行的計畫，也是可能的選項。

英國、日本與義大利正合作開發名為「全球作戰空中計畫」（GCAP）的新型戰機系統，但較晚加入該計畫可能會面臨許多技術挑戰。

德國空軍司令諾伊曼（Holger Neumann）在接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，他支持將F-35戰機做為一項過渡性解決方案，直到新世代的歐洲戰機正式服役。

最初的FCAS計畫始於2017年。隨著歐洲面臨充滿敵意的俄羅斯，以及與美國關係惡化，該計畫被視為對歐洲國防團結的一項關鍵測試。

然而，該計畫卻深受法國達梭航太（Dassault Aviation）與代表德國和西班牙利益的空中巴士之間激烈爭端的困擾。

德國方面對達梭試圖取得飛機製造的更大控制權感到不滿。梅爾茨曾表示，德國與法國不同，不需要可攜帶核武或從航空母艦起飛的戰機。

佩斯托瑞斯稍早前表示，法德計畫的失敗讓他感到「心痛」，「我知道法德合作在歐洲有多重要，但最終你必須在理智與情感之間劃清界線。」

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