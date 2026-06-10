印度空軍缺戰機 俄羅斯趁勢推銷蘇愷-57「無限制合作」

俄羅斯總統普廷已向印度提議，共同生產俄國最先進的第5代匿蹤戰鬥機「蘇愷-57」。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已向印度提議，共同生產俄國最先進的第5代匿蹤戰鬥機「蘇愷-57」（Su-57），並表示莫斯科願意進行「沒有限制」的合作。

「國防新聞」（Defense News）9日報導，普廷是5日在聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）與記者互動時發表前述言論。

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印度與俄羅斯曾於2007年啟動一項共同開發第5代戰機的計畫，但10年後的2018年，新德里當局因擔憂成本、技術取得及飛機的匿蹤能力等問題，而退出該計畫。俄羅斯隨後繼續獨立開發。

普廷在聖彼得堡表示：「我們準備好向印度供應這款飛機，並持續進行開發。我們沒有任何問題或限制。」

俄羅斯再次提出這項提議，正值印度空中兵力現代化計畫的關鍵時刻。印度目前沒有第5代戰機，目前最先進的戰機是法國的「飆風」（Rafale）戰機，但該型戰機並非匿蹤平台。

這導致印度與正快速擴充匿蹤戰機機隊的中國之間，出現龐大的能力落差。據報導，巴基斯坦也計畫向中國採購這類戰機。

這種態勢正促使印度權衡其匿蹤戰機的選項。儘管新德里正加速推動國內計畫，以開發先進的第5代多用途戰鬥機，但距離作戰部署仍有10年之久。

印度官員尚未對蘇愷-57戰機的提議做出公開回應。但在今年4月，印度頂尖航太製造商「印度斯坦航空公司」（HAL）時任董事長蘇尼爾（D.K. Sunil）表示，俄國已向印度展示這款戰機的能力，「我們正在等待俄羅斯關於投資的報價。然後我們將與空軍接洽，說明生產這些飛機所需的數量。」

分析人士表示，印度在追求第5代戰機的過程中，面臨高風險的選擇。新德里「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員喬希（Manoj Joshi）指出，印度自製的匿蹤戰機預計要到2035年才能服役，甚至還可能延後；與此同時，據稱巴基斯坦正計畫從中國取得「殲-35」（J-35）匿蹤戰機。因此，「有一種想法是，如果我們在過渡期間取得2或3個中隊，即大約36到60架蘇愷-57戰機，將可為印度提供匿蹤平台及酬載能力。」

分析人士也表示，俄羅斯提議的共同生產與客製化，標誌著近年來向印度提出的最廣泛國防合作提案之一，印度將技術轉移視為重大國防採購的關鍵因素。

美國去年也曾向印度推銷其第5代F-35戰機。但分析人士表示，由於擔憂美國先進軍事裝備銷售所附帶的嚴格管制，印度並未考慮該選項。

印度空軍的現代化正面臨挑戰。近60年來，俄國戰機一直是印度空軍的骨幹，但其中許多即將被淘汰。新德里近數十年來開始使其國防採購多元化，以減少對俄國的依賴，向法國採購36架飆風戰機，並已啟動購買另外114架飆風戰機的程序，但仍無法完全解決其空軍面臨戰機嚴重短缺的問題。

在聖彼得堡，普廷還說，俄國願意與印度在其他關鍵國防平台上合作，包括第5代技術、防空系統，以及共同生產名為「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈的計畫。

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