老爸是海巡艦長、兒子是敦睦艦隊官校生 邱名審、邱可洋父子寫佳話

敦睦艦隊昨日返國，海巡署台東艦艦長邱名審（左）穿著筆挺制服，迎接在海軍官校就讀的邱可洋（右）歸國。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊結束為期104天的遠洋航行後，昨日正式返抵國門，參與任務的官兵終於和親友重逢，場面相當溫馨。特別的是，在迎接敦睦艦隊官兵的家屬之中，海巡署台東艦艦長邱名審穿著筆挺制服，迎接在海軍官校就讀的邱可洋歸國，兩人在不同領域一同鎮守海疆，蔚為佳話。

海軍今年度敦睦艦隊由磐石軍艦、岳飛軍艦與迪化軍艦組成，昨日上午返抵高雄左營，官兵的親屬紛紛到基地內迎接官兵、軍校生，不少人還激動地緊緊相擁。根據軍方資訊，海巡署台東艦艦長邱名審與妻子，也隨著人潮在碼頭歡迎就讀海軍官校的兒子邱可洋歸國。

國軍官方媒體《青年日報》報導，邱名審說，邱可洋偶然參加中正預校招生說明會，經過深思熟慮後選擇報考，且以海軍為第一志願。由於他在海巡單位服役多年，常帶孩子參加海軍活動，多少也在潛移默化中影響了邱可洋，他對於邱可洋完成4年海軍官校教育、敦睦遠航訓練，這份努力與成果令身為父親的他深感驕傲。

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邱名審也說，軍校生活讓邱可洋變得更成熟、自律，相較於過去缺乏自信的青澀模樣，如今已能條理分明地表達意見，展現出邏輯與自信，並懂得時間管理。同時，邱可洋也在擔任幹部時培養責任感與換位思考的能力，了解團隊合作與紀律的重要，遇到困難時不再抱怨，而是積極尋求解決方法。而邱可洋休假時，第一時間回到教會服事，而非只顧著自己娛樂，這份心志展現了真正的成熟與茁壯，也令他和妻子感動。

海巡署台東艦是1000噸級巡防救難艦的3號艦，隸屬於東機隊，排水量約1899噸，最高時速達24節（45公里），若以15節巡航，可航行1萬1000多公里。艦艉除可起降艦載直升機，還配備1門40公厘快砲、1門20公厘機砲、2門機槍與4門水砲。艦長則為三線二星，等於警監四階、薦任第九至第十職等，若在軍職體系中，則可對應上校。

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