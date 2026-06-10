空軍明年建案購新型初教機 這3家外商與「漢翔國造」哪個好？

空軍現役 T-34C 初級教練機服役已逾 40 年，軍方規劃於 2027 年 5 月底前完成「新式初級教練機」建案並於後年啟動採購。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國空軍現役 T-34C 初級教練機服役已逾 40 年，軍方規劃於 2027 年 5 月底前完成「新式初級教練機」建案並於後年啟動採購。除了國內漢翔公司強力爭取的「初教機國造」自研自製方案外，國際航空市場上符合我國空軍現階段需求（配備渦輪螺旋槳發動機與彈射座椅）的熱門外購標的也已浮上檯面，其中美、瑞士、韓三國主力機型各有優劣，將與國內自製方案展開一場攸關國防自主與預算效益的戰略拉鋸。

國外三大熱門標的：美軍現役、瑞士頂級、韓國平價

軍事專家分析，若空軍最終決定「外購現貨」，國際市場上目前有三款熱門教練機能列為我國採購的潛在標的：

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美國 Textron — T-6C Texan II（出線機率高）：搭載 PT6A-68 發動機（1,100馬力），時速達 586 公里。單機現貨價約 800 萬至 1,000 萬美元。其最大優勢在於我國可透過「對美軍售（FMS）」管道籌獲，政治阻力最低，且與美軍、英軍現役體系同源，後勤消失性商源風險低。

瑞士 Pilatus — PC-21（性能頂級）：搭載高達 1,600 馬力的 PT6A-68B 發動機，時速達 685 公里。單機現貨價約 1,200 萬至 1,500 萬美元。該機採高度數位化座艙，能模擬現代戰機的雷達與武器操作，訓練可直接銜接高教機。然而，瑞士身為中立國，受限於嚴格的武器輸出審查，台灣取得官方輸出許可的政治敏感度極高。

韓國 KAI — KT-1 Woongbi（預算最省）：搭載 PT6A-62 發動機（950馬力），時速 574 公里。單機現貨價僅約 500 萬至 700 萬美元，價格與操作維護成本最具競爭力。但因台韓軍事合作在政治上深受中共牽制，未來後勤斷件與拒發許可的軍售風險極高。

外購現貨 vs. 漢翔國造：採購成本與全壽期維修的拉鋸

根據軍方與漢翔公司評估的數據顯示，「外購現貨」與「漢翔國造」在性能與價格上呈現互有勝負的微妙拉鋸：

短期採購成本：外購勝出。若全案採購 45 架，國外採購現貨的初始獲得成本約為新台幣 186 億元，能省下大筆初期研發經費與時間；相對地，漢翔國造自研自製方案的建置成本則需要新台幣 214 億元。

長期全壽期成本：漢翔國造勝出。漢翔強調，國造方案因設計藍圖與零組件全盤由國內掌握，25 年的操作與維保成本僅需 306 億元。反觀外購方案受制於國外原廠技術壟斷與通膨變率，25 年的操作全壽期成本將高達 343 億元。

性能與產業效益：國造具備客製化與經濟效益。漢翔自研方案規格瞄準國際頂級的瑞士 PC-21 規格（預計同採 1,600 馬力發動機與先進數位座艙）。更重要的是，國造方案可為台灣帶來高達 70% 至 75% 的在地自製率，能有效延續「勇鷹高教機」結案後的國內航太人才鏈與研發能量；而外購方案的台灣在地自製率僅能爭取到約 10%。

國防高層面臨政治與戰略抉擇

空軍內部對於初教機案目前看法仁智互見。軍方部分官員基於「現成戰力、時程可控、美系同源」的考量，較偏向外購美製 T-6C 方案；然而，國內航太業界與部分立委則強力發聲，呼籲政府應堅持「國機國造」政策以厚植國防產業。本案預計於明（2027）年 5 月完成建案，屆時將由國防部與國安高層針對政治風險、軍事戰略及經濟效益進行最終的關鍵拍板。

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