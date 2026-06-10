歐洲空巴跟上美國 無人直升機U145今年底首飛

圖為無人直升機U145。（圖取自空中巴士）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空中巴士正式公布以H145雙發動機輕型直升機為基礎開發的無人化版本「U145」，計畫最快於今年底完成首次飛行測試，並於2030年代初期投入服役。未來除執行後勤運輸任務，也將具備武裝偵察、監視及「無人機母艦」等軍事用途。

軍聞網站《The War Zone》報導，U145於8日在柏林ILA航展開幕前正式亮相，空中巴士並展示全尺寸模型，U145最大起飛重量約3810公斤，最大酬載能力約1180公斤，主要鎖定大宗貨物運輸任務，同時兼顧軍民兩用市場。

空中巴士直升機公司執行長盧沃（Matthieu Louvot）表示，U145結合H145成熟平台與自主飛行能力，未來將與歐洲自主系統合作夥伴共同發展相關技術，進一步擴展歐洲無人航空生態系統。

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報導指出，空中巴士已規劃U145執行武裝偵察與監視任務，並正與歐洲飛彈製造商MBDA合作，研究將其發展為「無人機母艦」，可搭載並發射各類武器，包括偵察無人機與巡飛彈等系統，以提升戰場感知與打擊能力。

此外，空中巴士也規劃讓U145與傳統有人直升機共同執行「有人－無人」協同作戰，透過無人平台執行高風險偵察、補給及前沿作戰任務，降低飛行員面臨的威脅。

U145將保留H145成熟設計，目前全球已有超過1800架H145服役，遍及六大洲。新機型將沿用雙具Safran Arriel 2E渦軸發動機、全權數位引擎控制系統（FADEC）及涵道式尾旋翼等配置，以降低研發風險與後續維護成本。

報導指出，U145並非空中巴士首款無人旋翼機產品。此前公司已推出VSR700無人旋翼機系統，而美國分公司則正與Shield AI、L3 Harris及Parry Labs合作開發MQ-72C「無人後勤連接器」，主要面向美國陸戰隊需求。

目前美國軍方也正積極推動無人直升機發展，包括塞考斯基的U-Hawk無人黑鷹直升機，以及波音規劃中的無人版CH-47契努克重型運輸直升機。隨著各國軍隊日益重視分散式作戰、無人後勤補給與自主作戰能力，無人旋翼機市場競爭正持續升溫。

除了軍事用途外，空中巴士也認為U145適用於災害救援、森林滅火、離岸平台補給及偏遠地區物流支援等任務。不過空中巴士強調，目前U145並非為任何特定國家或歐洲採購案量身打造，而是著眼於全球軍民市場未來需求。

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