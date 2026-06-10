阿帕契為何墜海？美媒示警：廉價無人機恐改寫空戰規則

阿帕契長期被視為全球最具代表性的攻擊直升機之一，美軍9日在波斯灣損失1架阿帕契後，外界關注其遭擊落原因是否與伊朗無人機有關。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍AH-64阿帕契直升機9日在荷姆茲海峽墜海，初步線索顯示，導致這架重型武裝載台失事的關鍵，可能不是因為遭遇先進防空飛彈，而是與一架造價極低的無人機發生碰撞。當高價值軍機的死穴不再是傳統火力，一場廉價載具引發的不對稱消耗戰已浮出水面。

伊朗製「見證者-136」（Shahed-136） 自殺無人機。（法新社資料照）

根據多家美國媒體引述美方匿名官員證實，這架阿帕契直升機在執行巡邏任務時，雷達曾捕捉到異常的空中干擾。根據軍事航空網站《The Aviationist》彙整的公開資訊，目前美國中央司令部（CENTCOM）僅表示事故仍在調查中，尚未說明阿帕契是遭飛彈擊中、發生碰撞，或因其他原因墜海。

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不過，《美聯社》引述匿名美方官員報導指出，這架直升機可能是在執行巡邏任務期間與伊朗無人機發生碰撞，但目前仍不清楚這是否屬於蓄意攻擊。

《The Aviationist》指出，此案最值得關注之處，不在於阿帕契本身，而是可能暴露戰場威脅正在改變。過去攻擊直升機主要面對防空飛彈、高射砲或戰機攔截，如今若連造價遠低於飛彈的無人機都能對重型攻擊直升機造成威脅，將代表空中作戰環境已進入新階段。

報導分析指出，近年俄烏戰場已多次出現無人機攔截無人機、無人機追擊直升機等案例。大量低成本無人機具備數量優勢，即使單架性能有限，仍可能透過飽和攻擊或近距離撞擊方式對高價值目標構成威脅。

低成本對高價值 成未來空戰重要課題

阿帕契長期被視為全球最具代表性的攻擊直升機之一，具備強大火力與戰場生存能力。然而軍事觀察人士指出，現代戰場正逐漸出現「廉價無人機對抗昂貴載台」的新趨勢。從俄烏戰爭到中東衝突，各國都在研究如何以低成本無人系統壓制傳統軍機與防空網。

《The Aviationist》認為，目前仍無法斷言伊朗究竟使用何種武器導致阿帕契損失，但事件已再次凸顯無人機威脅的重要性。若調查最終證實與伊朗無人機有關，這起事件可能成為攻擊直升機面對新型空中威脅的重要案例之一。

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