生產1枚飛彈需耗時2年！多戰線齊開 美軍愛國者庫存告急

受到烏克蘭、伊朗兩場戰事的消耗，以及盟國的訂單，美軍愛國者防空飛彈庫存告急。圖為我國部署的愛國者飛彈系統。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕受到烏克蘭、伊朗兩場戰事的消耗，以及盟國的訂單，美國愛國者3型防空飛彈（PAC-3）持續短缺，由於生產1顆愛國者飛彈需耗時2年，飛彈存量恐需到至少3年才能回到美伊開戰前的庫存。

據《華爾街日報》報導，由於烏克蘭戰爭已經持續4年多，而伊朗戰爭的爆發，美國的愛國者飛彈庫存正在減少，同時來自盟國的訂單量也達到了歷史最高峰，但由於生產1枚飛彈需要2年多的時間，愛國者防空飛彈供應短缺的情況正在加劇。

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析，美國光是補充自己的愛國者飛彈庫存到恢復美伊戰爭前的存量，就需要至少3年，所需資金也超過美國國會目前核准的撥款。

美國國防部（戰爭部）今年和軍武承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成協議，愛國者3型的產量應提高3倍以上，達到每年製造2000枚，但洛馬預計要到2030年才能實現這個產能。

為何生產1枚愛國者飛彈需要耗時2年多？主因是有超過400家供應商參與製造1枚「愛國者」飛彈。其中，超過八成二級供應商同時其他飛彈項目供應零件，因此，若要提高特定彈藥產量、又不影響其他武器供應，難度就更高。

一些電子電路已停止在美國商業生產，需依賴海外供應商提供，例如愛國者飛彈的「尋標器」（Seeker）是波音公司在全球特定工廠獨家生產的，而尋標器正是飛彈能否精準攔截的關鍵。波音強調，目前已透過增加工業機器人設備、尋找新的電路板供應商等措施，來提高尋標器產能。

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