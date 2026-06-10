美國國會報告揭台灣防衛5大挑戰 兵源、民防與軍費全被點名

國軍後備部隊參與演訓。美國國會研究處（CRS）6月4日提交國會的最新報告指出，台灣近年持續強化防衛能力，但仍面臨兵力招募、訓練及留營等挑戰。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍學會新聞網站《USNI News》9日刊出美國國會研究處（CRS）6月4日提交國會的《台灣：防衛與軍事議題》報告指出，台灣近年持續提升防衛能力之際，仍面臨兵源、民防及關鍵基礎設施韌性等挑戰。

報告指出，中國人民解放軍長年推動現代化建軍，其主要目標之一即是發展對台作戰能力。部分觀察人士認為，解放軍已具備或即將具備從飛彈打擊、小島奪取、海上封鎖到兩棲登陸等不同層級軍事行動能力，其中全面登陸台灣本島仍是風險最高、難度最大的作戰選項。

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報告提到，隨著北京帶來的安全壓力升高，台灣政府近年持續提高國防支出。2025年國防預算較前一年增加約7.5%；立法院今年5月也通過總額248億美元、為期8年的特別預算，用於向美國採購武器裝備。總統賴清德則表示，將把國防支出提升至約占GDP的3.3%。

不過，CRS指出，台灣內部對防衛資源配置仍存在不同看法。朝野雖都支持提升國防能力，但行政部門與在野黨主導的立法院對軍費運用方式存在分歧。今年通過的特別預算規模較行政院原先提案縮減約38%，部分原規劃用於國造武器發展的經費並未納入。

除了預算問題外，報告也點出台灣軍方在人力方面面臨壓力。CRS表示，台灣軍隊長期面臨招募、訓練及留營挑戰，而部分專家亦認為，目前民防整備仍有強化空間。

報告同時指出，台灣的能源、糧食、供水、通訊及其他關鍵基礎設施，仍可能受到外部干擾影響。在解放軍若採取封鎖或灰色地帶施壓的情境下，這些系統的韌性將成為防衛能力的重要一環。

解放軍建軍進度持續受關注

報告也提到，美國中央情報局（CIA）前局長伯恩斯（William Burns）曾於2023年表示，中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年前具備成功攻台所需能力。不過伯恩斯當時強調，這代表的是能力建設目標，而非北京已決定在該時點發動軍事行動。

CRS指出，外界目前仍持續關注解放軍是否能如期達成相關建軍目標，以及北京是否願意承擔對台動武所帶來的政治與軍事風險。

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