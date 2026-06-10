烏克蘭批准投射兵力建軍藍圖 目標發展射程2000公里國產飛彈

烏克蘭軍工企業「火點」（Fire Point）公開FP-7系列飛彈測試畫面。（圖取自Fire Point影片）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）近日批准《火箭軍與砲兵發展構想》，作為2030年前的建軍藍圖，規劃發展射程達2000公里的國產飛彈體系，優先國內武器製造的同時逐步淘汰老舊蘇聯時代火砲。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這份發展構想是烏軍首次公開完整說明未來火箭軍與砲兵發展方向。其中最受矚目的目標，是量產烏克蘭自行研製的彈道飛彈、巡弋飛彈及長程無人機，建立可打擊2000公里外目標的縱深打擊能力。

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報導指出，若達成此目標，幾乎整個俄羅斯歐洲地區都將進入烏軍火力覆蓋範圍，包括莫斯科周邊地區、軍工設施、指揮中心及戰略基礎建設。相較之下，從烏俄邊境到莫斯科直線距離僅約450公里。

近年來烏克蘭已陸續展示包括「帕利亞尼察」（Palianytsia）巡弋飛彈、「海王星」（Neptune）反艦飛彈衍生型以及多款長程攻擊無人機等自主研發成果，但此次首度在官方建軍文件中將2000公里列為明確目標，被視為具有重要戰略意義。

瑟爾斯基強調，未來烏軍砲兵裝備將以國產武器為核心，逐步降低對西方軍援的依賴。自俄烏戰爭爆發以來，烏軍接收包括美製M777榴彈砲、海馬士多管火箭系統、法製凱薩（Caesar）輪型自走砲、德製PzH 2000及波蘭蟹式自走砲等大量裝備，但各國軍援交付進度與數量長期受政治與產能因素影響。

報導指出，目前烏軍使用來自數十個國家的各式火砲與火箭系統，被認為是全球最複雜的砲兵體系之一。不同武器使用122公厘、152公厘及155公厘等多種口徑彈藥，對後勤補給與維修體系造成巨大壓力。

因此，新構想也規劃逐步淘汰無法升級的蘇聯口徑火砲，保留性能較佳的西方裝備，同時提高國產系統比例，以推動裝備標準化並降低後勤負擔。

瑟爾斯基同時反駁外界認為無人機將取代傳統砲兵的觀點。他說，俄烏戰爭證明傳統砲兵仍是戰場主力火力來源，烏軍砲兵每天執行數千次射擊任務，對俄軍造成持續損失。相較於容易受到電子干擾且成本較高的精準武器，砲兵仍具備全天候作戰、快速反應及持續火力輸出的優勢。

報導指出，烏軍未來將把無人機定位為砲兵的強化，特別是在目標搜索、火力校射及戰場偵察領域。烏軍近年透過無人機火控系統，大幅縮短從發現目標到火力命中的時間，相關能力也將成為2030年前建軍重點之一。

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