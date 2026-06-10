美陸軍展開下一代刺針飛彈尋商 2028年起購11000枚

圖為洛馬針對「次世代短程攔截彈」（NGSRI）研發的「四星」（Quadstar）新型短程攔截飛彈方案。（圖取自洛克希德馬丁）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍正規劃大規模採購新一代短程防空飛彈，準備以「下一代短程攔截彈」（NGSRI）取代服役超過40年的FIM-92刺針防空飛彈。根據最新資訊需求書（RFI），陸軍計畫自2028財政年度起採購1萬1000枚NGSRI飛彈及2200套控制發射組件，強化對無人機、直升機與戰機的近程防空能力。

軍聞網站《Defense News》報導，陸軍要求參與競標的廠商提出未來10年量產規劃與成本估算。依照規劃，首批採購將於2028財年展開，當年預計採購200枚飛彈和20套控制器，2029財年增至500枚與20套控制器，並保留進一步提高產量的可能性。

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報導指出，NGSRI是美軍機動短程防空系統（M-SHORAD）現代化計畫的重要組成部分。面對無人機、高超音速武器及精準導引彈藥威脅持續增加，美國陸軍正加速建立多層次近程防空網路。

目前服役中的M-SHORAD第一階段系統「史托特中士」（Sgt. Stout），是在史崔克（Stryker）輪型裝甲車上整合刺針飛彈、30公厘機砲及7.62公厘機槍；第二階段則測試搭載50kw雷射武器的反無人機能力。

第三階段的核心則是導入NGSRI，以取代已逐漸無法滿足現代戰場需求的刺針飛彈。根據美國陸軍資料，刺針飛彈最高速度約2馬赫，而NGSRI將提升至約3馬赫，同時具備更遠射程與更強攔截能力。

報導指出，RTX與諾斯洛普．格魯曼去年已完成搭載高性能固體燃料火箭引擎的NGSRI測試。RTX今年2月也展示其追蹤無人機目標及由單兵肩射發射器發射的能力，顯示系統已逐步接近實用化階段。

新飛彈最大特色之一是保留與現役刺針系統的相容性，可直接整合於現有車載發射架及肩射發射器使用，包括史托特中士防空車與美國陸戰隊現役發射系統，降低部隊換裝成本與訓練需求。

報導指出，美軍目前擁有248輛史托特中士防空車，每輛最多可搭載兩具刺針通用發射架。此次RFI也要求廠商提出完整改裝方案，以便未來將現役車隊升級為NGSRI發射平台。

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