兩棲偵搜大隊「爆破中隊」傳將裁撤? 國防部：是整併不是裁撤

海軍爆破中隊官兵，全程掩護登陸中的AAV-7兩棲突擊車。（記者游太郎攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕海軍規劃整併相關單位部隊，成立濱海作戰指揮部，但有「台灣海豹部隊」美譽的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，傳出明年初將被裁撤，兵力打散併入濱海作戰指揮部所屬的「兩棲偵爆大隊」，引發爆破中隊退伍官兵的氣憤難平，還醞釀串聯抗議及陳情。對此國防部今天表示，為因應未來戰力規劃，將整併部份單位，但不是裁撤。

國防部說明，國軍的兵力結構規劃，是因應敵情威脅，依軍事戰略指導與防衛作戰需求，組建最符合作戰效益之部隊編組，以適應未來作戰型態。

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根據了解，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊將面臨組職重整，規劃於明年併入新成立的「濱海作戰指揮部」，並更名為「兩棲偵爆大隊」。

至於外界傳言有關勤務加給不公的部份，國防部澄清說明，海陸爆破及偵搜中隊係依「國軍海勤勤務加給」，分別支領第二號及第三號海勤加給；為激勵從事高風險作業人員士氣，確保官兵權益與長留久用，國防部研擬爭取編列獎金，現階段發放規範及範圍仍在研議與審查中。

海軍陸戰隊另表示，有關媒體報導「陸戰隊爆破中隊傳將裁撤」及「人員均支領爆破加給」等內容，均非事實。

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