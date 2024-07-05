軍武圖輯》破曉登陸、突擊偵察！陸戰六六旅AAV-7搶灘登陸訓練

陸戰隊陸戰六六旅昨（4）日於南部地區海灘執行「113年兩棲基地期末鑑測」，由陸戰隊員及海軍突擊兵力編成聯合兩棲特遣部隊，並由AAV-7向灘頭投射陸戰兵力。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕兩棲登陸部隊為我軍攻擊型力量，為驗證兩棲作戰訓練成效，海軍陸戰隊陸戰六六旅昨（4）日於南部地區海灘執行「113年兩棲基地期末鑑測」，由陸戰隊員及海軍突擊兵力編成聯合兩棲特遣部隊，模擬對敵佔領之灘岸進行先導偵察，而後掩護AAV-7兩棲登陸，並向灘頭投射陸戰兵力。

軍媒《軍聞社》今釋出系列照片並指出，為驗證基地訓練成效，海軍陸戰隊陸戰六六旅昨（4）日清晨，於南部海灘執行「113年兩棲基地期末鑑測」，操演部隊依狀況想定結合陸戰旅及海軍兵力，組成聯合兩棲特遣部隊；而進訓官兵需克服海象、海灘障礙，並與友軍單位緊密配合，逐次增強聯合打擊戰力，目標取得局部制空、制海優勢，為後續主戰部隊作開路。

請繼續往下閱讀...

進訓官兵需克服海象、海灘障礙，並與友軍單位緊密配合，才能順利登陸。圖中可見，早晨柔和的光線照映在AAV-7上，其光影呈現溫和而不過曝。（軍聞社提供）

鑑測於左營火牛訓場展開，操演單位包含海軍151艦隊、陸戰66旅步2營、登陸戰車大隊及兩棲偵搜大隊等兵力。過程中，首先由突擊連搭乘CRRC突擊橡皮艇，採疏散隊形挺進，完成灘岸偵察，並清除水下障礙；隨後，AAV-7兩棲突擊車從海軍戰車登陸艦泛水後保持編隊航行，並施放煙幕彈以及白色煙幕，掩護舟波向灘頭前進，在登陸後即送出兵力搶佔要點，AAV-7則擔任支援火力執行作戰任務。

AAV-7兩棲突擊車從海軍戰車登陸艦泛水後保持編隊航行，並施放煙幕彈以及白色煙幕，掩護舟波向灘頭前進，與後方粉紫色的晨曦相呼應。（軍聞社提供）

海軍突擊連搭乘CRRC突擊橡皮艇，採疏散隊形挺進，完成灘岸偵察，並清除水下障礙。（軍聞社提供）

海軍陸戰隊六六旅平日駐防於北台灣桃園地區，負責守衛北部海岸的兩棲類作戰，部隊每年都會抽調部分戰力進行「兩棲基地訓練」，而該部隊之基地訓日前已於5月底展開，在經過1個多月的本職專長專精訓練後，近日也開始進行「基地期末鑑測」，藉由狀況想定與實兵演練，系統性的驗證作戰成效。

官兵登陸後於目標區前展開，在交互掩護下朝目標攻堅，並迅速攻占目標區。（青年日報提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法