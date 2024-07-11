北約峰會挺烏克蘭！美國將部署長程飛彈、陸基神盾系統準備就緒

2024年北約峰會9日在美國華盛頓舉辦，北約在峰會期間提出更多支援烏克蘭、威懾俄羅斯等相關措施。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年北約峰會9日在美國華盛頓舉辦，峰會在10日時做出更多支援烏克蘭、威懾俄羅斯等相關措施。美國與德國宣佈，美國2026年起將在德國部署長程飛彈系統，應對俄羅斯日益增長的威脅；北約宣布將提供烏克蘭約400億歐元（約新台幣1兆4120萬元）的軍事援助，美軍在波蘭北部的一座新型防空基地已準備就緒，該基地的路基神盾系統將強化北約的飛彈防禦體系。

綜合外媒報導，美國和德國10日在一份聯合聲明中宣佈，美國將於2026年起開始在德國部署遠程飛彈，包括戰斧巡弋飛彈、SM-6和新型極音速飛彈。聲明中強調，這些武器的射程比歐洲目前的陸基火力還要遠，美國使用這些先進戰力，將顯示美國對北約的承諾，以及對歐洲總體威懾力的貢獻。

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針對美國在波蘭北部設置的防空基地已就緒，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，面對彈道飛彈日漸增長的威脅，該基地準備好執行任務是維護跨大西洋安全的重要一步，飛彈防禦也是北約集體防禦任務的重要部份。

據了解，該基地位於波蘭北部瑞茲科沃（Redzikowo），內部設有陸基神盾系統，這也是美軍除了在羅馬尼亞以外在歐洲設置的第2套陸基神盾系統，兩座防空基地預計會駐紮約200名軍事人員，兩座防空基地與駐紮在西班牙的美軍神盾驅逐艦、位於土耳其的預警雷達構成強大防空網。

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