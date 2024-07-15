劍指中國？ 美軍加速部署7艘中型無人艦

圖為2023年9月首度航抵日本橫須賀港的美國海軍的「水手號」（USV Marine）、「遊騎兵號」（USV Ranger）大型無人艦。（美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍積極發展無人作戰能力，近期發布一份徵求意見（RFI, Request for Information）資料，計劃在未來2年內採購7艘「中型無人水面艦」（MUSV, Medium Unmanned Surface Vessel），藉此快速提升無人作戰能力，這也顯示美國海軍對MUSV平台的濃厚興趣，並明確訂出從合約簽署到交付、節奏快速的時程表。

軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）12日報導，這份於6月中旬發布的RFI，揭示美國海軍希望快速提升無人作戰能力的雄心。根據RFI的要求，從合約簽署到首批MUSV交付僅需 12個月，用於測試和評估，全部7艘艦艇更必須在24個月內交付完畢。

為達成這個目標，RFI明確排除全新設計方案，要求必須基於「現有且經過驗證的設計」，僅允許進行「輕微修改」，甚至可以將「現有的美國製造船隻進行改造」。換言之，美國海軍希望借助成熟技術，在最短時間內形成戰鬥力。

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這樣的要求，對於有意參與競標的廠商來說，將是一場速度與經驗的挑戰。具備現成MUSV設計或豐富無人船艦改造經驗的廠商，將更能在競爭中脫穎而出。預計L3Harris、Leidos、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、Swiftships和Austal USA等公司，都將成為此次競標的熱門人選。

美國海軍為何如此急切地想讓無人艦艇服役？前美國海軍作戰部長、退役海軍上將吉爾迪（Michael Gilday）曾點出背後的戰略思維：「海軍正積極擴展和開發無人航空載具、無人水下載具和無人水面艦艇，因為這些無人平台將在未來分散式作戰中扮演關鍵角色。」

美國海軍無人海上系統項目辦公室此次鎖定的MUSV，長度小於61公尺，排水量小於500噸，功能定位相當多元，可搭載情報、監視和偵察設備、Mk 70有效載荷投送系統（Payload Delivery System, PDS）、無人機操作所需的飛行甲板，或者上述功能的組合，展現出高度的任務彈性。

報導中指出，可以預見MUSV將在未來分散式海上作戰中扮演重要角色，成為美國海軍不可或缺的新型海上力量。而這次的採購計畫，也將成為美國海軍能否成功轉型為無人化海軍的關鍵指標。

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