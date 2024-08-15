軍情看板》韓系K2戰車、K9自走砲加入 波蘭今舉行壯觀建軍大閱兵

波蘭今（15）日將在首都華沙舉行武裝部隊建軍閱兵大遊行，屆時將有數千名士兵和各種戰車、裝甲車、飛彈系統和飛機列席，包括美國的M1戰車及韓國的K2戰車（如圖）、K9自走砲等，展示波蘭國防能力的最新進展。（圖片擷取自波蘭國防部影片）

〔記者劉宇捷／台北報導〕每年8月15日為波蘭的「武裝部隊日」，大約相當於我國的軍人節，據波蘭國防部宣布，將於今日在首都華沙舉行閱兵大遊行。屆時將有數千名士兵和各種戰車、裝甲車、飛彈系統和飛機列席，包括美國的M1戰車及韓國的K2戰車、K9自走砲等，展示波蘭國防能力的最新進展。

為慶祝年度武裝部隊日的閱兵式，波蘭國防部今（15）日也在社群帳號中發布先導短片，釋出眾多預演整備畫面，同時表明歡迎民眾於15日當地時間14時，一同參與這項活動。而影片中可以看到整齊劃一的武裝部隊成員，及各式戰甲車縱隊出席閱兵式，場面十分壯觀。

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而昨（14）日傍晚，波蘭國防部長卡密希（Kosiniak-Kamysz）也於武裝部隊建軍紀念日前夕出席致敬紀念活動，向104年前參與華沙戰役的革命烈士致敬，亦發表談話為今日的盛大閱兵活動拉開序幕。

波蘭國防部長卡密希（Kosiniak-Kamysz,左1）也於武裝部隊建軍紀念日前夕出席致敬紀念活動，向104年前參與波蘇華沙戰役的革命烈士致敬，為今日的盛大閱兵活動拉開序幕。（圖片擷取自波蘭國防部的X帳號）

每年的8月15日訂為慶祝波蘭武裝部隊日，以此紀念1920年波蘇戰爭期間華沙戰役的勝利，促使蘇聯提出和平協議《里加條約》，劃分波蘇邊界，是促成波蘭主權的歷史性時刻。近年，慶祝武裝部隊日多會搭配大閱兵儀式一同舉行，今年的閱兵預計將有力地展現民族自豪感和軍事實力，突顯波蘭對其國防和安全的長久承諾。

自2014年俄羅斯決定吞併烏克蘭克里米亞半島後，波蘭投入數十億美元購買新軍備，包括美國的M1「艾布蘭」、韓國的K2「黑豹」等，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭更加速建軍計畫，近年來已成為歐洲領先的軍事強國之一，近日更大手筆採購96架阿帕契及48套愛國者飛彈，未來閱兵式將可望更加壯盛。

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