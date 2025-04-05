共軍演習、共諜滲透 國安局長4/9赴立院業務報告國家情報工作

據立法院的最新議程公告，外交及國防委員會下週將先赴台東志航基地與榮總台東分院考察，接著邀請國家安全局長蔡明彥等幹部，針對「國家情報工作暨國家安全局業務報告」進行報告、備詢。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕面對中共頻繁軍演、共諜滲透與文宣操作，考驗我國國安與戰備整備工作，據立法院的最新議程公告，外交及國防委員會下週將先赴台東志航基地與榮總台東分院考察，接著邀請國家安全局長蔡明彥等幹部，針對「國家情報工作暨國家安全局業務報告」進行報告、備詢。

根據立法院最新公告的下週議程資訊，外交及國防委員會將於下週4/7日（星期一），將赴台東空軍志航基地、退輔會榮民總醫院台東分院，考察戰備與偏鄉地區醫療照護；接著，4/9（星期三）委員會再邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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隨著我國F-16C/D Block 70的出廠亮相，未來將陸續有更多新戰機交付，規劃部署新戰機的台東志航基地，其相關設施的整建也備受矚目。此外，有鑑於共軍近期演習、文宣及共諜滲透案頻傳，顯示平時的國安情報工作也必須有更完善的作為，才能防患未然。

另外，針對近期美國加大對個別國家徵收對等關稅的衝擊，台灣也深受影響，課徵關稅比例達到32%，動搖全球貿易布局。對此，外交國防委員會4/10（星期四）將邀請外交部部長、經濟部次長、大陸委員會副主任委員，報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並接受質詢。

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