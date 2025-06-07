軍情看板》反艦、防空全都要 國防部6/11、12報告海空戰力提升成果

海巡署600噸級「安平艦」（CG-601）曾於2022年發射雄風二型飛彈，驗證「平戰轉換」機制。（本報資料照，國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部2022年編列2369億餘元台幣特別預算，執行十大項的「海空戰力提升計畫」，大幅提升國軍防衛戰力，隨著全案將於明（2026）年執行完畢，根據立法院最新議程，外交及國防委員會（下稱國防委員會）下周三、四將邀請國防部官員出席，報告該案的最新進度及成效。

立法院下周議程指出，國防委員會下周一（9日）將由沈伯洋擔任召委，前往南部地區考察部隊戰備整備情形；周三（11日）、周四（12日）則邀請國防部出席院會，報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並審理國防部主管預算凍結案等70案。

請繼續往下閱讀...

行政院的「海空戰力提升計畫」是在2021年核定、並經立法院核定通過的國防採購案，全案共編列新台幣2369億5999萬7千元特別預算，自2022年至2026年間執行十項海空武器系統籌獲及改裝工作。

國防部2022年起執行的海空戰力提升採購特別預算規劃，計有三類十大項專案。（擷自行政院專案簡報）

在「反艦」方面，包含「岸置反艦飛彈系統」第一、第二階段、「海軍高效能艦艇」第一、第二階段，以及平戰轉換的「海巡艦艇加裝戰時武器系統」共5項計畫；「防空」方面則有陸射劍二的「野戰防空系統」、天弓二型升級加天弓三型量產的「陸基防空系統」2項；加上「反制」項目的「雄昇飛彈系統」、「萬劍飛彈系統」和「無人攻擊載具系統」，共計10項專案。

而據審計部5月初公告的「海空戰力提升計畫採購特別預算執行情形」，截至今（2025）年第一季（1月至3月）止，該特別預算的累計分配預算數（預劃支出的經費總額）達新台幣1627億餘元，而累計實現數（實際支出的經費總額）1611億餘元台幣，若加上預付款，整體執行率來到99.06%，進度正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法