RF-5戰機7/4除役儀式將隆重舉行 感謝守護台海領空功勳

拉起機頭升空執行戰鬥巡航任務的RF-5E戰機。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕高層拍板定案，在我國空軍服役逾半世紀的F-5系列戰機，將在7月4日在空軍花蓮基地隆重舉行除役典禮，屆時將由空軍司令以上的高層首長主持，典禮將比照F-104戰機除役的規模，目前確認除地面機陳展外、已規劃空中分列飛越花蓮基地上空，為在空軍服役做最後的巡禮，最後的規模及細節正由高層做最後的確認及規劃。

今天上午花蓮基地周邊出現大批航空迷，為擔任倒數戰鬥巡航任務的RF-5E偵照機及F-5F雙座機留下最後的記錄，近百位航迷分別來自全國各地，有的還專程請假而來，從少年時期拍F-5到現在步入中年的國旗哥說，今天特別帶來國旗來記錄最後的一刻，希望收拾起不捨的心情，改成引以為傲的情懷，讓飛官們在空中即看見他們的熱情，也代表對F-5捍衛台灣領空逾半世紀的敬意。

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掛載響尾蛇飛彈、完成戰鬥巡航任務返航的F-5F戰機。（記者游太郎攝）

執行完畢倒數戰鬥巡航任務的RF-5E偵照機。（記者游太郎攝）

官員透露，由於F-5戰機在空軍而言，幾乎戰鬥機飛行員均飛過，有著特殊的情感，不少退役飛官擔心除役儀式太過寒酸、不夠隆重，紛紛透過管道向空軍司令部反映，除役日期也從六月底、七月初反覆推敲，目前確認在七月四日舉行，至於主持的層級仍在審慎規劃中。

F-5系列戰機不只是空軍人的回憶，也是國造戰機的始祖！1965年11月，美國即陸續軍援92架單座F-5A與23架雙座F-5B，取代老舊的F-86「軍刀」，這批戰機42架隨後被要求交付給南越空軍，協助越南戰爭；1973年，我國在美方的技術協助下啟動「虎安計畫」，開始在台執行F-5E/F戰機的組裝、生產，截至1986年虎安計畫結束，我國共出廠了242架單座F-5E及66架雙座F-5F，為後續「國機國造」奠定深厚基礎。

F-5F戰機執行完畢戰鬥巡航任務，落地前與航迷特地準備的國旗一起入鏡。（記者游太郎攝）

大批航迷專程前來花蓮，記錄F-5戰機除役前的英姿。（記者游太郎攝）

F-5F戰機升空時經過花蓮機場巨幅國旗地標。（記者游太郎攝）

即將執行倒數階段戰鬥巡航任務的RF-5E及F-5F戰機，在花蓮基地跑道頭準備起飛。（記者游太郎攝）

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